Se le acumulan las preocupaciones a Rosario Robles

Nos cuentan que, muy probablemente, la extitular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, viajará unos días al Caribe mexicano luego de enfrentar su audiencia programada para el próximo 8 de agosto después de que la Fiscalía General solicitó a un juez federal vincularla a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público. Pero no crea usted que doña Rosario viajará para aprovechar la temporada veraniega y disfrutar de unos días de vacaciones, sino porque son precisamente las autoridades de Quintana Roo quienes llevan más avanzadas las indagatorias sobre el tema de una presunta triangulación de recursos públicos y reclaman la presencia de la exfuncionaria. Parece que, según la investigación que lleva la fiscalía de aquel estado, Robles encontró en el gobierno de Roberto Borge un muy buen aliado, por lo que, entre 2015 y 2016, se habrían transferido más de 900 millones de pesos al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y a la Universidad Politécnica del estado, recursos que, en su mayoría, habrían ido a parar a empresas fantasma. Aseguran, que al igual que ha prometido dar la cara en el caso de la FGR, hará lo mismo con las investigaciones en Quintana Roo.

Ley Garrote pone en problemas a morenistas

La Ley Garrote de Tabasco ha puesto en un predicamento a los activistas de la Cuarta Transformación que llegaron a un escaño vía tómbola o las urnas. Resulta que los progresistas ahora tienen por divisa el “Orden y Progreso”, de los Científicos del Porfirismo, nos dicen en el Senado. La punta de la hebra, nos comentan, está en las reacciones libres, como la de la senadora Citlalli Hernández, Morena pura, desde luego, que al leer el asunto, escribió a su conciencia en Twitter: “No me pareció nadita”. Así que el primer garrotazo de la ley fue en la cabeza de varios morenistas.

Caballazo a Mario Delgado

De un momento a otro, nos dicen, un grupo de diputados federales de Morena lanzará una convocatoria para hacer una consulta al interior de la fracción sobre la posibilidad de renovar la coordinación después de que Mario Delgado anunció el comienzo de una gira nacional con miras a buscar la dirigencia de su partido. Nos detallan que el anuncio que harán los legisladores morenistas está alentado en buena medida por la división que se ha generado entre quienes apoyan a don Mario y los que respaldan a Bertha Luján en la pelea por la dirigencia nacional. Y en este coctel, nos cuentan que una parte de la bancada, el sector de las mujeres, empuja a Aleida Alavez, para el relevo de Delgado. ¿Habrá caballazo en San Lázaro?

En EU también hace aire

El que no la pasó bien recientemente fue el cónsul de México en Washington D.C, Rafael Laveaga. Nos dicen que el diplomático sufrió un asalto a mano armada, pero no crea que el diplomático anda de visita en México, no, el asalto se dio en pleno Richmond, Virginia, en donde el cónsul fue despojado de sus pertenencias. En el lugar fue auxiliado por una persona que llamó a la Policía y le prestó su teléfono para que él hiciera las llamadas correspondientes. Don Rafael se encuentra bien y solo con el susto que le propinaron unos bad hombres.