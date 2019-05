“No tengo dinero para hacer nada”, dijo la secretaria de Medio Ambiente

Cercanos a la hoy exsecretaria de Medio Ambiente, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, nos dicen que veían venir desde hace semanas la dimisión de la funcionaria, aunque quizá no tan pronto. Si bien el motivo de su renuncia de ayer fue el escándalo en el que se metió por pedir que un vuelo no saliera sin ella a bordo —abuso revelado por este diario desde la noche del viernes—, desde hace tiempo la secretaria estaba inconforme y por el mismo motivo que Germán Martínez, el exdirector general del IMSS: los recortes. Al escuchar los reclamos que le hacían por no atender los incendios, le escucharon decir: “Tienen razón. No tengo dinero para hacer nada”. Con una reducción de más de 16 mil plazas, tanto de base como de confianza, la titular de Semarnat se sentía como nadando “de muertito”.



Velasco y su cercanía con AMLO

Muy fuerte estuvo ayer el rumor de que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, supliría a Josefa González-Blanco en la secretaría del Medio Ambiente. Sin embargo, desde su entorno nos comentan que nada está confirmado todavía, pues no ha sido él, sino personajes cercanos al presidente López Obrador quienes mencionan su nombre como sustituto. En todo caso, lo que la versión sí confirma es que se mantiene vigente la cercanía mostrada entre el Presidente y Velasco Coello desde la campaña presidencial.



Los responsables que faltan

Nos dicen que la renuncia al Gabinete de la titular del Medio Ambiente, Josefa González-Blanco, sirvió para enviar un mensaje a los integrantes del gobierno federal: cero tolerancia al influyentismo. Nos hacen ver que la posición en el gabinete de la secretaria era insostenible luego de que le llamara a un “amigo” —un alto directivo de Aeroméxico— para pedir que se retrasara un avión de la aerolínea por 38 minutos. Pero quedan dos instancias a quienes salpicará este escándalo: a la aerolínea y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, porque ¿cómo está eso de que con una simple llamada se detiene un avión a punto de despegar?



Dividen al INAI desencuentros con el Presidente

Nos cuentan que en el Instituto Nacional de Acceso a la Información crece el descontento entre algunos comisionados por la decisión de su presidente, Francisco Javier Acuña, de confrontarse de manera permanente con el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. En el último round, en el que el organismo envió un comunicado para señalar que fue la propia presidencia de la República la que difundió la lista de periodistas que habrían recibido publicidad oficial, prácticamente se vivió una ruptura; pues, mientras los comisionados Óscar Guerra, Eugenio Monterrey y Blanca Lilia Ibarra apoyaron el mensaje, Joel Salas y Patricia Kurczyn se opusieron a un nuevo desencuentro; es más, pugnaron por seguir el procedimiento legal y verificar, antes que nada, si la información cumplió con los requisitos para satisfacer las necesidades del ciudadano que la solicitó. En medio quedó la recién nombrada comisionada Josefina Román, quien al parecer todavía no se inclina por alguno de los dos bandos.

***Fotografía: Josefa González-Blanco, ex titular de la SEMARNAT (Archivo El Universal)