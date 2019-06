El ultimátum de AMLO para “cazar” a Lozoya

El Presidente estaba enojado como pocas veces, muy molesto, nos comentan. El motivo de la molestia de Andrés Manuel López Obrador expresada ante integrantes del gabinete de seguridad, era, nos relatan, que no han sido capaces de detener al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En la reunión, realizada hace unos días, el Presidente cuestionó a sus colaboradores haber permitido que Lozoya se convirtiera en prófugo de la justicia mexicana. Pero el enojo creció cuando recibió la respuesta a su pregunta de que si Lozoya estaba o no en México. Le respondieron que todo indicaba que el exfuncionario se encontraba en Alemania. Entonces, vino el ultimátum: tienen 30 días para detenerlo. Así que la cacería está en marcha y si en un mes no es detenido, quizá alguien en el gobierno federal tendrá que hacer maletas, nos comentan.

Políticos mexicanos, fans de Bukele

Hace no mucho la iglesia de la Luz del Mundo estuvo en el ojo del huracán por el uso del Palacio de Bellas Artes y la detención en Estados Unidos de su líder, Naasón Joaquín García. Y en este espacio informamos que algunos diputados federales mantienen tal admiración por el líder religioso que le dedican más de una publicación en redes sociales. Pues bien, nos comentan, estos mismos legisladores tienen admiración por un político centroamericano: nada más y nada menos que el nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nos dicen que los mismos diputados que entregaron los reconocimientos a Naasón también acudieron como observadores electorales al país centroamericano y guardan simpatía con sus ideales. Por cierto y sin sacar ninguna conclusión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con Bukele en Tapachula, Chiapas, para echar a andar el plan de desarrollo para la región.

Punto de quiebre en el PRI

Aquí le dimos a conocer que el PRI estaba por estallar como olla exprés en medio del proceso de sucesión en la presidencia del partido. ¿Y qué ocurrió? Nos dicen que los constantes reclamos a la dirigencia nacional, a cargo de Claudia Ruiz Massieu, orillaron a la renuncia de José Narro no sólo a su aspiración de ser el jefe priista, sino a su militancia de 46 años. Don Pepe agradeció al “gran político” que lo ayudó en esta travesía rumbo a la dirección priista, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, quien a su vez aseguró que no votará en la elección del 11 de agosto próximo. Y para echar más leña al fuego, también renunció a su militancia Beatriz Pagés. ¿Cuántos más faltan y quién apagará la luz?

¿Cómo queda Emiliano Salinas en el caso Nxivm?

Ayer fue declarado culpable Keith Raniere por esclavizar sexualmente a mujeres a través su empresa de nombre Nxivm. El escándalo fue más llamativo porque durante el juicio se mencionó el nombre de Emiliano Salinas, hijo del ex presidente Carlos Salinas, quien no fue citado a declarar en el procedimiento pese a que se le catalogó como “co-conspirador”. Algunos medios tomaron la palabra como sinónimo de “cómplice”; sin embargo, Salinas Occelli no tiene cargos penales en Estados Unidos, ¿por qué? Sus abogados explican que según la Ley Penal de Nueva York, un “co-conspirador” puede haber tenido un papel instrumental en la comisión del delito (Raniere le mintió, aseguran), pero ello no implica que el “co-conspirador” supiera de las prácticas ilícitas que se llevaban a cabo.

En la foto: Andrés Manuel López Obrador/ Archivo El Universal