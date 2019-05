Roland Garros y sus cosas

Roger Federer, el GOAT, como los escriben los periodistas de habla inglesa que quiere decir Greatest Of All Time sigue colocando cifras que parecen inalcanzables.

Hace 20 años Roger Federer debutó en un torneo de Grand Slam en Roland Garros a la edad de 17 años y fue derrotado con el australiano Patrick Rafter. Hoy Federer tiene en su poder mas de 101 torneos ganados, 20 títulos de Grand Slam y 400 partidos jugados en los 4 torneos de Grand Slam.

Estos datos, en torneos de Grand Slam, son los que hacen del suizo un deportista fuera de serie: Es el máximo ganador de títulos de Grand Slam con 20, ha estado en 30 finales, 43 semifinales, 53 cuartos de final y ganado 345 de 400 jugados.

La popularidad del suizo rebasa cualquier expectativa y en Paris supuestamente territorio de Rafa Nadal, 12 veces ganador de Roland Garros Rey de la Arcilla y de Novak Djokovic, actualmente el mejor tenista del mundo Roger Federer requiere de varios guardias de seguridad para abrirle paso por donde camine en las preciosas instalaciones del Centro de Tenis de la Federacion Francesa de Tenis. Djokovic y Nadal son altamente populares, pero nada que ver con Roger Federer que donde se presente abarrota los estadios y vende todas sus localidades.

Francia y su deporte.

El Bosque de Boloña, esta enclavado en la parte oeste de París donde se encuentran varias instalaciones deportivas construidas y promovidas por el abogado y aristócrata Pierre de Coubertin para celebrar el año de 1900 los Juegos Olímpicos de París, siendo estos los segundos juegos olímpicos de la era moderna. Al lado del bello Bosque esta el famoso estadio de futbol Parc de Princes y diversas instalaciones deportivas, remodeladas y actualizadas para la practica de diversos deportes.

El tenis ha sido el que ha ganado mas fama en Francia los últimos 80 años, no solamente por la realización del torneo de Roland Garros, sino por promover un deporte que lo consideran muy francés porque, de acuerdo a los franceses se inicio en el Palacio de Versalles. Hoy en día, todas las ciudades y pueblos conservan la tradición de contar con clubes de tenis que organiza eventos de todas las categorías para preservar el tenis y que es apoyado por una Federacion bien organizada y vibrante en todos los temas tanto deportivos, educacionales, sociales y comerciales.

Serena Williams esta buscando lograr su titulo # 24 de Grand Slam y ha sido una ganadora de torneos fuera de serie. Serena no ha sido precisamente un gran ejemplo de conducta, de acuerdo a su estatura deportiva, pues ha tenido diversos altercados que no han dejado un buen sabor de boca con jueces, jugadoras, periodistas y aficionados.

En el torneo de Roland Garros Serena ha sido muy controversial, pues en su afán de llamar la atención utiliza vestimenta que no va de acuerdo con los códigos del torneo, sus diversas poses para la foto que no vienen al caso y sus absurdas declaraciones a los medios muchas veces en fuera de lugar sin reconocer a las jugadoras que le ganan. No es mi favorita, pero es una de las deportistas mas grandes de la historia.

[email protected]

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram