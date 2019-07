Adivinanzas o análisis

Varios días han pasado desde que inicio el torneo de Wimbledon y solamente quedan 8 mujeres y 8 hombres,. Son los cuartos de final, así que es hora de tratar de analizar, evitando las adivinanzas, de quién será la campeona y quién será el campeón.

Hace muchos años, cuando el maestro y muy prestigiado periodista Don Jorge Bermejo, además tenista de toda la vida, me invito a escribir una columna semanal, me dio tantos consejos y tips para escribir que hoy debe sentirse arrepentido de haber perdido su tiempo conmigo, porque si revisa mis notas me reprueba. Sin embargo algo que si se me quedó es tratar de hacer un buen análisis y de esa manera el lector podrá hacer su propio pronóstico.

En las mujeres solo quedan dos jugadoras con posibilidades reales de ganar el torneo, de esta manera hagamos el análisis: La primera es Serena Williams quien ha ganado 23 torneos de Grand Slam, 7 de Wimbledon entre otros. La otra jugadora es Simona Halep que por lo menos ya ganó un torneo de Grand Slam y fue Roland Garros en 2018 y de allí en fuera las demás jugadoras son buenas, pero sus posibilidades son muy escasas. Serena les lleva mucha ventaja.

Serena jugará contra Alison Riske quien quitó del camino a Ashleigh Barty sembrada 1. Serena le debe de pasar por encima a Alison quien esta clasificada en el numero 55 de la WTA.

Barbara Strykova de la Rep Checa va contra Johanna Konta. La checa es la numero 54 y jugara contra Konta que es inglesa y 18 del ranking.

La rusa Elina Svitolina, la jugadora mas divertida y simpática de las que quedan con vida se enfrenta a la novata checa Karolina Muchova la 68 del mundo y Simona Halep la numero 7 juega contra la china Shuai Zhang que es la 50.

Así de desordenado esta el tenis femenino y por lo pronto no hay adivinanzas, lo que hay es simple lógica. Las que están mejor clasificadas deben de avanzar a la semifinal de acuerdo al análisis numérico de las clasificaciones de cada una.

Los cuartos de final de hombres lo analizaremos mañana y es simple lógica: Roger Federer y Rafael Nadal deben de ganar sus partidos de cuartos de final y no hay ni adivinanza ni análisis Roger y Rafa deben estar en semis y Djokovic no debe de tener problema contra quién le toque.

En los hombres los tres grandes son demasiada pieza y los lugares en las semifinales ya están prácticamente reservados para ellos, jueguen contra quién jueguen en los cuartos de final.

Por ahora lo que ha robado la atención de la afición al tenis a nivel mundial es la quinceañera sensación Coco Gauff quien ahora se vuelve de golpe y porrazo la esperanza para revivir el tenis femenino, que le urge una nueva figura, porque Naomi Osaka por lo pronto no ha dado el ancho y Serena Williams ya se esta cansando de ganar torneos y algunos aficionados ya se cansaron de verla ganar siempre, entre ellos el que escribe.

Vamos chicas..., !aplíquense!

