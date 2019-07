Con todo y señalamientos, Padrés quiere la revancha

Quien sorprendió en Sonora, nos platican, fue el exgobernador Guillermo Padrés Elías (PAN), luego de que se dieran a conocer algunas fotografías donde hace proselitismo en el municipio de Magdalena de Kino, tierra natal de Luis Donaldo Colosio y de la gobernadora Claudia Pavlovich (PRI). Según nos dicen, este acto forma parte de una serie de recorridos que el exmandatario realiza por el estado, y que tienen como finalidad difundir entre panistas su proyecto político para 2021, cuando habrá elecciones locales. En las imágenes tomadas en Magdalena, nos dicen, a don Guillermo se le vio lucir su barba de candado, un poco más acicalada que cuando salió del reclusorio oriente para llevar en libertad su proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto, nos indican, estos recorridos han hecho que más de un miembro de la clase política estatal levante la ceja, ya que pareciera que tras pisar la prisión, Padrés Elías viene a recuperar lo que le quitaron los priistas. ¿Será verdad?

Conflicto “agrario” sin campesinos

Desde Guerrero, nos cuentan que el coordinador nacional del programa del fertilizante, Jorge Gage Francois, está en el ojo del huracán, debido al retraso en la entrega del insumo a los más de 400 mil campesinos del estado. El problema, nos dicen, no es pequeño, pues priistas, e incluso sus compañeros de Morena —como el senador Félix Salgado Macedonio— han pedido la cabeza de don Jorge por el atraso, que ha provocado cientos de protestas, retenciones de funcionarios y hasta saqueos. No obstante, nos señalan, algunos diputados locales morenistas se han animado a entrar en la discusión y alegar que en la entidad el principal problema es la seguridad y el fertilizante. Lo malo, nos indican, es que mientras cada quien toma partido todos se olvidan de los campesinos. ¡Qué abusados!

Ante la sed... ¿alcalde quiere privatizar el agua?

Nos comentan que en La Paz, Baja California Sur, los ciudadanos tienen en el centro de críticas al alcalde Rubén Muñoz Álvarez (Morena), por la falta de agua potable que se ha agudizado en los últimos meses. La cuestión, nos dicen, es que aunque el estado pertenece a una zona desértica, parece que la inexperiencia de los funcionarios al frente del organismo operador municipal de agua potable ha hecho estragos. Sin embargo, mientras el alcalde culpa a las administraciones panistas pasadas, la crisis es tal, que ya hay quienes especulan que detrás estaría una intentona de don Rubén de privatizar el líquido, bajo el pretexto de la escasez. Aunque el morenista lo negó, por otro lado, incluso planteó a ciertas colonias la posibilidad de comprar agua desalinizada a un hotel. ¡Ni cómo creerle!

De inexperiencia y reclamos

Y quien ya no siente lo duro, sino lo tupido, nos dicen, es la contralora general del estado de Veracruz, Leslie Garibo Puga, ya que el descontento en su contra no para, luego de que ha buscado inmiscuirse en organismos autónomos. La contralora, según nos relatan, ha generado molestia debido a su pretensión de que contralores internos de diversos institutos y organismos le rindan cuentas, lo cual es ilegal e indebido, porque muchos de ellos dependen directamente del Congreso del estado. Así, nos señalan que más de uno ha reclamado que doña Leslie no sabe cómo conducirse no sólo por una cuestión de arbitrariedad, sino también de inexperiencia en la materia.

