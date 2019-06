No se vaya señor Presidente

Por: Arlequín

Reconózcalo, usted ya no puede vivir sin él.

Se ha preguntado lo que sería tenerlo, y luego perderlo, así sea por unos cuantos días. Es un hecho, este país ya no puede vivir sin el Presidente.

Por favor, no vaya a caer en pánico, pero piense usted que pasaría en México si el Presidente hubiera decidido ausentarse unos días para asistir la próxima semana a la Cumbre del G20 en Osaka, Japón, como se lo sugerían. Así es: esto sería el caos.

Ese tipo de cumbres son solo para presidentes y líderes como Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel o Emmanuel Macron que no tienen grandes problemas que resolver en sus países y se dan el tiempo, y porque no decirlo el lujo, de ir a esas reuniones fifís.

Además, todos van en su avión presidencial, y como a Osaka no vuelan Volaris, Interjet, o alguna otra línea aérea de bajo costo, la asistencia del Presidente mexicano sería un gasto muy caro para una nación que está en plena Cuarta Transformación, en plena austeridad y no tiene tiempo que perder en frivolidades.

Allá ellos, si quieren perder su tiempo y el dinero de sus contribuyentes, pero aquí sí hay cosas que hacer. Aquí, mientras ellos se pierden en discusiones bizantinas, se están construyendo aeropuertos, refinerías, hospitales de primer mundo, barriendo la corrupción, dando la batalla a las fuerzas conservadoras, protegiendo las fronteras y hasta cuidando el aire de los pueblos indígenas para que los voraces productores extranjeros de energía eólica no se lo roben.

Como verá, en este momento, no hay tiempo para relajar la marcha y salir a un viaje a Japón por muy cumbre mundial que sea. Aquí no estamos para perder al Presidente ni por unas cuantas horas. Imagine en el México de la 4T un día sin Presidente. Imagine un día sin mañanera. Imagine un fin de semana sin mítines.

Y si hay algo urgente que consultar y él no está ahí para pedir que levanten las manos.

Y si alguno de los líderes mundiales conservadores lo contradice, lo increpa o lo critica. Recuerde que él es un valiente muy cortés, pero tampoco es un florero y no se va a quedar callado como momia, y como lo ha repetido su pecho no es bodega.

Qué necesidad de ir tan lejos a buscar problemas si aquí ya tiene suficiente con la prensa fifí, los conservadores, neoporfiristas, corruptos y camajanes varios.

Y si en la cumbre se comienzan a pelear chinos o rusos contra estadounidenses, qué hará él que es un practicante convencido de la teoría del amor y paz.

Y si resulta que se da cuenta que es falsa la idea que le vendieron de que la mejor política exterior es la interior. Para ello solo tendría que platicar un minuto con Donald Trump, pues él ha demostrado lo contrario, que la mejor política interior es la exterior. Si no lo cree nada más vea cuantos simpatizantes ha ganado apaleando a diario a México y logrando que el gobierno de la 4T impida que le lleguen los migrantes de Centroamérica.

Y si por andar de viaje descuida la frontera sur y unos migrantes se nos logran colar por Chiapas... Trump podría enojarse y ponernos un estatequieto del 5 por ciento de aranceles.

Y si él no está y algún funcionario tiene que viajar al extranjero, ¿quién le va a autorizar el viaje?

Y si las calificadoras internacionales, aprovechando que no está en casa el que las pone quietas, descalifican a México.

Y si en lo que él va y viene le revive el PAN, o el PRI se arrepiente y ya no acepta ser el partido satélite de Morena; o el PRD…. (¿alguien sabe qué pasó con el PRD? ¿En dónde está?).

Y si algunos miembros de gabinete aprovechan su ausencia para pelearse entre ellos y decirse públicamente lo que se dicen en privado…

No lo eche en saco roto pues la pelea está que arde entre los puros contra los conservadores dentro de los altos mandos del gobierno... Y sin un chicote que los controle se pueden salir del redil.

Y si mientras él está muy contento en Osaka, aquí en México, otros morenistas se suman a Porfirio Muñoz Ledo y les da por cuestionar las acciones presidenciales y los acuerdos, a los que se llegan con otros gobiernos, y comienzan a cuestionar a su líder máximo.

Y si la mafia del poder aprovecha su ausencia para retomar el poder que ya había tomado la 4T.

Y si regresan los huachicoleros a picar ductos.

Y si él no está, ¿quién nos dará los datos correctos sobre el empleo, la economía, la seguridad?

Y si él se va, ¿ahora quién nos dirá quién es quién en los precios de la gasolina y qué gasolineras dan más caro el combustible?

Y si en su ausencia un líder religioso pide prestado el palacio de Bellas Artes para celebrar con sus fieles y amigos su cumpleaños... Y se lo prestan.

Y si cuando regrese ya le renunció el nuevo director del IMSS.

Pero lo peor de lo peor es que si se va a Osaka ¡tendrá que dejar sola a Claudia Sheinbaum!, y ya ve usted cuanto grandulón y montonero anda suelto por la CDMX.

Por favor, no se vaya nunca señor Presidente.

ME CANSO GANSO.- El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Primero muy macho el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú dijo a la agencia oficial, Notimex, que no estaba de acuerdo con el Presidente, quien calificó de corruptos a los ciudadanos que solicitaron amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Sana Lucía. Horas después, don Javier, ya era machomenos, pues dijo que él nunca de los nuncas discrepó de la opinión del Presidente, que fue la prensa la que cambió sus palabras. Cualquier otro medio se pudo haber equivocado o atribuido falsamente un dicho al secretario, ¿pero Notimex? Ni que esa agencia tuviera una carga ideológica y política a favor del régimen. Cómo pasa usted a creer eso; en verdad, su duda ofende. Además, la agencia está dirigida por una Santa.