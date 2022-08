Zoológico exhibe bolso de piel de cocodrilo en sustitución de la especie y se hace viral

El Zoológico de Londres ha sido aplaudido, luego de que se hiciera viral una fotografía tomada por uno de sus visitantes; “@sleepy_homo” acudió al recinto en la espera de observar a un cocodrilo siamés, pero, en su lugar, se sorprendió al ver que se exhibía un bolso fabricado con la piel de la especie, que se encuentra en peligro de extinción.

La exhibición del bolso de piel de cocodrilo no es nueva, pero dio la vuelta al mundo cuando un usuario de Twitter compartió su experiencia, cuando la semana pasada fue de visita al Zoológico de Londres y no halló al cocodrilo siamés, comprobando que no hay ninguno de ellos resguardado en el recinto, ya que actualmente sólo sobreviven entre 500 y mil en todo el mundo, (de acuerdo con la BBC).

Lee también: Más de 10 mil proyectos quedaron “tirados” al extinguirse los fideicomisos de Conacyt, reconoce Álvarez-Buylla

El recinto tuvo la idea de colocar el bolso, en sustitución de un ejemplar de la especie, para invitar a las y los asistentes del zoológico a reflexionar sobre el riesgo que corre el cocodrilo siamés de extinguirse, debido a que con el paso de los años ha aumentado la caza y la pérdida del hábitat al que pertenece, en los alrededores del sureste asiático.

La idea surgió en 2018, cuando funcionarios fronterizos de Reino Unido incautaron el bolso en un aeropuerto de Londres, posteriormente fue entregado a las autoridades del zoológico. De esta manera, fue puesto en la reserva en que se alojan a los reptiles del recinto, acompañado de la descripción: “Esta bolsa solía encontrarse nadando en ríos y arroyos de movimiento lento en el sudeste asiático e Indonesia”, haciendo alusión que antes de un bolso fue una especie libre.



“En los últimos 75 años han desaparecido más del 80% de los cocodrilos siameses. Muchos, como este, fueron cazados por sus pieles como parte del comercio ilegal de vida silvestre”, prosigue el mensaje.

Datos proporcionados por el zoológico señalan que en más del 99% del hábitat natural de la especie, carece la presencia del cocodrilo siamés. La pérdida de este comenzó durante la década de 1950, época en la que se asentó la cosecha de arroz en los humedales donde habitaban. Esto ocurrió mucho antes de que la caza de sus pieles se convirtiera en un negocio rentable.

Lee también: Henipavirus: Identifican nuevo virus zoonótico, ya hay 35 infectados confirmados

En la actualidad, firmas como Louis Vuitton y Gucci fueron exhibidas por PETA por incluir, en una de sus colecciones de 2021, accesorios elaborados con piel de serpientes y lagartos.

El Zoológico de Londres es una reserva de especies silvestres desde hace 196 años; desde el año 2000, se contabiliza, que ha brindado hogar a más de 3 mil animales rescatados por la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, entre los que incluyen tortugas egipcias, ranas rojas de lluvia, pitones verdes y diferentes tipos de corales.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc