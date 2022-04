Tren Maya. ¿Qué cenotes se encuetran en el Tramo 5?

A finales de marzo, los mismos militares que participaron en las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), se trasladaron a Quintana Roo para incorporarse a los trabajos de construcción del Tren Maya. Desde su concepción, este megaproyecto ha sido pensado para conectar la zona sureste y, específicamente, los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En esta última región se realizan los trabajos más recientes, que corresponden al Tramo 5, en la zona de Tulum, operación que ha sido criticada por activistas, por el impacto ambiental que conllevaría a los cenotes de la zona, así como por especialistas en arqueología y espeleología que aseguran que estos trabajos alterarían vestigios que descansan en estos pozos y que forman parte del patrimonio cultural mexicano. ¿Cuáles y cuantos los cenotes que podrían ver afectados?

El día de ayer, la secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto aseguró que el patrimonio que forma parte de la zona de construcción del Tramo 5 no está en riesgo. En cambio, señaló que el Tren Maya es una oportunidad para su preservación, divulgación e investigación. Sin embargo, activistas mayas no comulgan con esta idea. Para Ana Poot, estudiante de agroecología, dijo que están cansados que la rama turística folclorice su cultura, en una entrevista con EL UNIVERSAL.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha pronunciado en torno a las críticas de expertas y expertos que, en últimas fechas, no sólo han señalado su inconformidad en torno a estas obras, sino que han actuado activamente paralizando las máquinas del proyecto. De acuerdo con el mandatario, las denuncias de las y los ambientalistas están fundamentadas en la desinformación, ya que si bien, las construcciones coinciden con zonas de cenotes, no resultarán afectados. “Llegando a Tulum en efecto hay cenotes, pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes”, explicó.

Estos son algunos de los cenotes que pertenecen a la zona de Tulum, que recorrerá 120 kilómetros aproximadamente.

Gran Cenote

Se ubica en la Rivera Maya, a 5 km de Tulum, sobre la ruta a la zona arqueológica de Cobá. Este pozo está conformado por una cueva grande, una caverna y otras partes abiertas que lo convierte en un cenote de tipo semiabierto, esta forma deriva de los años que han trascurrido desde que se originó, pero no sólo eso sino que dentro de este cenote hay otra serie de cenotes más pequeños que unidos por estructuras de manera.

Cenote Zacil-Ha

Zacil-Ha significa agua clara en maya. Dentro de este cenote se encuentran "Las lágrimas", una cueva de ocho y hasta 35 metros de profundidad, que conecta con el cenote Carwash y el cenote Calavera.

Ubicado a 9 km de Tulum, cercano a la carretera federal 109.

Cenote Calavera

En la cúpula del Cenote Calavera, hay tres orificios a través de los que irradia la luz del Sol; visto desde abajo da la impresión de ser la estructura de un cráneo, por ello fue nombrado como "calavera". Además, este espacio está lleno de peces. Esta cueva, de tipo semiabierto, se encuentra a 4 kilómetros de la zona arqueológica de Tulum.

Cenote Tankah

Este es uno de los cenotes más pequeños de la zona, forma parte de una reserva natural privada, cerca de las inmediaciones de Tulum. Cerca de este, se encuentran otros cuatro cenotes.

Cenote Manatí

Este cenote también adopta el nombre de Casa Cenote, gracias a su gran extensión, por lo que también es confundido como un lago. Está ubicado entre las zonas que comprenden Tulum (a 8 km) y Playa del Carmen. Además, este pozo concluye con playas de la zona que conecta una y otro hábitat.

Cenote Dos Ojos

Este cenote, ubicado en la costa caribeña de Tulum, se caracteriza por las cavernas subterráneas que lo conforman. De gran extensión, se desenvuelve a una distancia de 82 kilómetros (km), que decantan en 28 entradas a sumideros de la zona.

