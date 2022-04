Telescopio Hubble capta en el espacio... ¿a un pingüino?

Ayer, 25 de abril, fue Día del Pingüino, fecha que pretende fomentar la conciencia sobre la preservación y protección de esta especie y que coincide con las fechas cercanas al lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble de la NASA. La agencia estadounidense conmemoró este día con la publicación de la imagen de dos galaxias que se asemejan a un pingüino con su cría.

La toma del “Pingüino espacial y el huevo” fue capturada por el Hubble en 2013 y se trata de un dúo de galaxias denominadas Arp 142.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno se ubica a 326 millones de años luz y contiene la galaxia espiral NGC 2936 con formación de estrellas, junto a la galaxia elíptica NGC 2937 que se encuentra en en la parte inferior izquierda.

Los expertos señalan que la unión entre estas dos galaxias generó la impresión visual de un Pingüino a partir de un disco espiral plano y la interacción de las mareas gravitatorias con la galaxia contraria.

“Esto deforma la espiral ordenada de la galaxia, y el gas interestelar se esparce en colas gigantes como caramelo estirado”, señala en su página oficial.

En la cuenta de Twitter, la NASA publicó la imágen del pingüino lo que causó el asombro de los internautas.

