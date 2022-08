Te contamos las diferencias entre la viruela del mono y la varicela

La Secretaría de Salud, hasta el 31 de julio, ha informado que en México se han registrado 91 casos de viruela del mono. Sin embargo, se estima que los casos vayan aumentando conforme pasen las semanas.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos define a esta enfermedad como; "una enfermedad rara causada por la infección del virus de la viruela del mono. El virus de la viruela del mono forma parte de la misma familia de virus que el de la viruela, el cual causa la enfermedad con el mismo nombre. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la viruela, pero más leves, y la viruela del mono rara vez es mortal. La viruela del mono no está relacionada con la varicela".

Megan Jehn es una epidemióloga de enfermedades infecciosas y profesora asociada de la School of Human Evolution and Social Change de Arizona State University.

En esta nota de ASU News, Jehn aclaró información y creencias erróneas sobre este virus y responde a otras preguntas sobre la enfermedad.

Pregunta: ¿Qué es la viruela de mono? ¿En dónde se originó?

Respuesta: La viruela de mono es una enfermedad rara causada por la infección del virus de la viruela del mono. Produce una erupción dolorosa y síntomas similares a los de la gripe. Se descubrió por primera vez en Dinamarca en 1958 en primates cautivos utilizados para la investigación. El primer caso humano de viruela de mono se documentó en 1970 en un niño de 9 meses en la República Democrática del Congo. A pesar de su nombre, el reservorio natural no son los monos. En la naturaleza, el virus se encuentra sobre todo en roedores y ardillas. Hay dos cepas conocidas del virus: una de África occidental y otra de África central (cuenca del Congo). La cepa que circula en el brote actual de Estados Unidos es la de África occidental, que es menos grave.

P: ¿En qué se parece y se diferencia la viruela del mono de otras enfermedades víricas con las que estamos más familiarizados (por ejemplo, la varicela, la fiebre aftosa, etc.)?

R: Hay ciertas similitudes. Las personas infectadas con viruela del mono suelen presentar fiebre, dolores musculares y fatiga, similares a los de otras enfermedades víricas. La erupción causada por la viruela de mono también puede parecerse a las causadas por el sarampión, la varicela y algunas ITS, lo que dificulta un diagnóstico en fase temprana. Sin embargo, la viruela de mono se diferencia de otros virus por ser un ortopoxvirus, por lo que es poco frecuente y por lo general no se considera altamente contagiosa. El virus de la viruela del mono entra en el cuerpo a través de la piel rasgada, las vías respiratorias y la membrana mucosa, mientras que el virus de la varicela entra principalmente a través de las vías respiratorias.

P: ¿Por qué estamos viendo viruela de mono en países donde el virus históricamente no se encuentra? ¿Se trata de una cepa más virulenta, o qué está contribuyendo a su propagación?

R: El brote actual es el mayor que se ha producido en Estados Unidos y en el mundo, y es la primera vez que se observa una transmisión local importante en países no endémicos. No parece que el brote actual haya sido causado por un evento de cruce entre animales y humanos. El escenario más probable es que se produjeran múltiples introducciones en redes sexuales, que condujeron a eventos de contagio masivo a través de una combinación óptima de biología, patrones de contacto, viajes y rutas de exposición, desencadenando una rápida propagación mundial. También hay algunos datos recientes de secuenciación genética que sugieren que la cepa actual divergió de una cepa que causó el brote nigeriano de 2018-19 y ha mutado para ser más transmisible.

P: ¿Cómo se transmite la viruela del mono? ¿Qué puede hacer la gente común para protegerse? ¿Puede propagarse a través de la ropa u otras superficies blandas?

R: La viruela de mono se transmite a través del contacto estrecho de piel con piel, la respiración de las gotitas respiratorias, el contacto directo con lesiones y el contacto con superficies contaminadas. Aunque la mayoría de los casos actuales se han relacionado con el contacto sexual entre homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, la viruela de mono puede ser un riesgo para cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o del sexo/género de sus parejas sexuales. Las personas con lesiones pueden desprender el virus en las sábanas, las toallas u otra ropa de cama, lo que puede propagar el virus a otras personas.

Es importante señalar que históricamente la viruela del mono no se ha considerado de fácil transmisión de persona a persona. Para la prevención, hay que evitar el contacto de piel a piel con personas que tengan una erupción con síntomas compatibles con la viruela de mono o que hayan sido diagnosticadas recientemente con viruela del mono. Se recomienda la vacunación a las personas que han estado expuestas a la viruela de mono y a las que corren un mayor riesgo de estar expuestas a esta enfermedad.

P: Muchas personas creen que se trata de una ITS (infección de transmisión sexual). ¿Es cierto esto? ¿Por qué existe esta suposición y por qué es una perjudicial?

R: No, la viruela de mono no es una ITS. Es importante utilizar con precisión el lenguaje relativo a la transmisión de la enfermedad y el riesgo. Ahora mismo se está propagando como una ITS, pero no es una ITS. Es una enfermedad de contacto que se propaga a través de la piel, los fluidos y los materiales sucios, por lo que cualquiera puede contraerla. Pero el hecho de que cualquiera pueda contraerla no significa que todo el mundo tenga la misma probabilidad de contraerla.

El mensaje de que esta enfermedad es una ITS que sólo afecta a los hombres homosexuales refuerza los estereotipos homófobos y perpetúa la estigmatización. Creo que este debate es también un desafortunado recordatorio de que el sexo, y especialmente el sexo entre hombres, está fuertemente estigmatizado y que mucha gente sigue viendo las ITS a través de una lente moral -el tipo de persona que las contrae- frente a una lente médica -un tipo de enfermedad.

El estigma disuadirá a las personas de hacerse la prueba, con lo que se seguirá propagando la enfermedad. Tenemos que priorizar los recursos y mitigar la propagación en las comunidades de mayor riesgo conocido, a la vez que creamos una conciencia más amplia de que la viruela de mono no discrimina, sino que las personas lo hacen.

P: ¿Cómo combatimos este virus?

R: Para ser claros, la viruela de mono es una enfermedad horrible. Puede provocar dolor debilitante, desfiguración y un injusto estigma social, y tenemos que hacer todo lo que podamos para detener el brote. Tenemos que centrarnos inmediatamente en hacer llegar los limitados recursos, como las pruebas y las vacunas, a las personas que más los necesitan para evitar un sufrimiento innecesario y frenar la propagación. También tenemos que aumentar el acceso al tratamiento, poner en marcha nuevos esfuerzos de investigación para abordar las principales lagunas científicas y mejorar la respuesta y el alcance de la comunidad.

P: ¿Le gustaría añadir algo más?

R: Se trata de una situación que evoluciona y todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre el brote actual. No se ha identificado la cadena de transmisión de muchos de los nuevos casos. Dado que las pruebas están aumentando, y el hecho de que la viruela del mono tiene un largo periodo de incubación, es probable que veamos surgir un pico de infecciones en los próximos días y semanas. Necesitamos una respuesta global equitativa con vacunas dirigidas a los países que han soportado la mayor carga de la enfermedad y las muertes.