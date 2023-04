El libro Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya (Editorial Bajo Tierra, 2023) fue censurado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): se negó a publicarlo y, de acuerdo con información recién revelada, instruyó a los Centros Públicos de Investigación (CPIS) a no publicar el libro bajo ninguna circunstancia.

El origen del libro fue en septiembre de 2019, cuando Conacyt invitó a más de 30 investigadores a formar un grupo multidisciplinario para hacer un análisis de riesgos en los territorios por los que atravesará el Tren Maya.

Conacyt solicitó a este grupo multidisciplinario de investigadores un primer avance del análisis de riegos por el Tren Maya en noviembre de 2019. Con apenas un par de meses de investigación y con pocos avances, se le entregó a Conacyt en diciembre de ese año un primer informe que llevó como título Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles.

Este documento fue entregado a diferentes instancias gubernamentales y un informe se entregó a la Presidencia de la República, de acuerdo con la información publicada por EL UNIVERSAL el 9 de marzo de 2020.

En la nota Conacyt ocultó informe crítico en el Tren Maya; ven riesgo, se informó que dicho documento fue ocultado por las autoridades. Ese mismo día, el Conacyt publicó un comunicado bajo el título El Universal descubre el hilo negro de la 4T. El Conacyt no ha ocultado nada, en el que afirmó que el informe era un resumen ejecutivo, y señaló que no era trabajo de Conacyt, sino una colaboración solicitada, y que había sido entregado a todas las instancias correspondientes. El comunicado no contenía el documento o links de acceso para su consulta.

Este informe se convirtió posteriormente en investigaciones amplias documentadas en un libro, que abordan diferentes problemáticas sociales, políticas, antropológicas, culturales y medioambientales de la llegada del Tren Maya en la Península de Yucatán. Sin embargo, Conacyt rechazó publicar la investigación.

El libro, coordinado por los investigadores Eduardo Martínez Romero, Giovanna Gasparello y Miguel Ángel Díaz Perera, aborda problemáticas que van desde la llegada del turismo a la Península, a la mercantilización de la cultura maya, los riesgos del patrimonio biocultural (selvas y territorios) y los posibles escenarios negativos de las localidades cercanas al paso del Tren.

“Conacyt apoyó este proyecto originalmente, el resultado de la investigación fue el libro, sin embargo, no quisieron poner su sello. Le tuvieron miedo a la investigación y al análisis, es una posición crítica sin que sea tendenciosa o política. Nosotros estamos analizando, con información y datos, los posibles impactos que tendrá esta mega obra”, declaró Eduardo Martínez Romero, coordinador del libro, en entrevista con EL UNIVERSAL.

En días recientes, algunas publicaciones en redes sociales denunciaron actos de censura por parte de Conacyt, ya que se afirmó que el Consejo prohibió a El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) no publicar el libro bajo ningún sello gubernamental. Esta información fue confirmada por Martínez Romero, quien señaló que Conacyt le instruyó a Ecosur no publicar el libro.

“Ciertamente no es mentira lo que dicen las publicaciones, logramos llegar a que toda la investigación se publicara, todo lo demás es la verdad, Conacyt no quiso (publicar el libro), y cuando Ecosur quiso, Conacyt le dijo que no va, que nadie de los otros centros Conacyt pone su logo en ese libro. Es la verdad”.

Martínez Romero señaló que es probable que los funcionarios del Conacyt no leyeran el contenido total del libro terminado”

“Es evidente que hay componentes políticos en la ciencia, pero nuestra intención en el libro es llamar a que los errores se corrijan, que se hagan bien las cosas, y ver la manera en que podemos cambiar las lógicas actuales por lógicas más ambientales y sustentables”, expresó.

Sobre el tema de censura, Martínez Romero, quien tiene el grado de doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirmó que Conacyt sí realizó un acto de censura. “Conacyt censuró, si bien nos dio el dinero y se realizó una investigación que se convirtió en un libro escrito por investigadores y externos, se le entregó a Conacyt el libro para su revisión y seis meses después te dice que no, ¿cómo le llamas a eso?”

Martínez Romero aclaró que, si bien Conacyt no autorizó la publicación del libro con sello propio o de los CPIS, no les negó la posibilidad de publicarlo por otros medios. “No nos dijeron que no lo publicáramos, nos dijeron que no avalaban el libro y que su sello no iría en el libro”.

Sin embargo, el investigador señaló que la información sobre la negativa de Ecosur de publicar el libro era algo que solamente los participan tes del libro conocían, por lo que cree que se filtró “ya que algunos de los autores están en contra del Tren Maya”. .

“Es cierto, sí, fue censura, sería falta de honestidad de mi parte decirte que no es verdad, los autores que formamos parte de los capítulos del libro lo sabíamos y lo platicamos, todos acordamos publicarlo a pesar de las negativas de Conacyt de publicarlo y a pesar de la prohibición para que ningún centro Conacyt lo hiciera”, declaró.

El análisis

El libro titulado Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya fue publicado el 23 de marzo pasado por la Editorial Bajo Tierra. Se compone de 12 artículos escritos por 30 especialistas en medio ambiente, antropología social, geopolítica, ecología, biología y arqueología, quienes, a través de trabajo de campo e investigación, ofrecen datos concretos sobre la llegada del Tren Maya a las poblaciones del sureste de México.

“El libro hace un recuento de los riesgos que trae consigo la llegada del Tren Maya , pero ofrece un análisis científico de estos riesgos, no son ocurrencias ni son panfletos, nos basamos en trabajo de campo y en trabajo de investigación para cada uno de los ensayos que componen el libro”, afirmó Giovanna Gasparello, antropóloga y coordinadora del libro, en entrevista con EL UNIVERSAL el 22 de marzo pasado.

Sobre la censura, Gasparello dijo: “No nos interesa alimentar la confrontación, no hay quien pueda hablar más que Eduardo”, respondió de forma escrita.

Se le consultó a Conacyt su posición sobre la negativa de publicar la investigación. Respondieron que se está trabajando la información correspondiente.

El libro será presentado el domingo a las 17 horas por Luis Zambrano, David Barrios y Giovanna Gasparello, en la librería Volcán Lugar Común (Manuel Carpio 117, Santa María la Ribera).