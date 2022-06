El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó el 23 de junio el anteproyecto del nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el sitio web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Entre los cambios en este nuevo reglamento se encuentra el requisito de realizar dos periodos de cinco años para subir de nivel y la posibilidad de que investigadores mayores de 65 años sigan recibiendo su apoyo económico sin necesidad de estar trabajando de forma activa con una institución o centro de investigación.

Estos son los cinco puntos que Conacyt destaca en un resumen:

1) El reconocimiento al desempeño integral de los y las investigadores privilegiando el análisis de sus trayectorias y no solo su desempeño en el lapso previo a la evaluación.

2) El afianzamiento de los tres niveles del SNI, promoviendo la permanencia de los y las investigadores por al menos dos periodos en cada uno de dichos niveles. A fin de reforzar este objetivo, los periodos de las distinciones serán ahora de 5 años.

3) La construcción de un sistema de evaluación incluyente y plural que refleje en las comisiones evaluadoras la diversidad regional, institucional y etaria del SNI y sus distintos niveles. Ahora, las comisiones quedarán conformadas mediante la insaculación a fin de lograr iguales oportunidades para ser evaluador o evaluadora.

4) La simplificación de los trámites para agilizar el otorgamiento de los apoyos económicos poniendo por delante de los procesos administrativos, los derechos de las personas.

5) La certeza para los y las investigadores con 65 años de edad, de que recibirán sus apoyos económicos sin estar obligados a mantener una relación laboral activa con las instituciones de educación superior o centros de investigación.

En el sitio de Conamer, se han dejado nueve comentarios sobre la propuesta de anteproyecto del reglamento. Más allá de los cinco puntos presentados, se cuestiona la exclusión de los investigadores de instituciones privadas, pues en el apartado de apoyos económicos (Capítulo VII), el Artículo 32 establece que Conacyt “otorgará apoyos económicos (...) a las y los integrantes del SNI que (...) estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México”. Esa misma condición se repite en el punto I. del Artículo 33.



Captura.

“Las y los investigadores deben ser evaluados con base en el aporte científico, en la pertinencia social y en principios éticos de su labor investigadora, además de la capacidad de aportar, mediante distintos mecanismos a la apropiación social del conocimiento con miras a contribuir al desarrollo nacional y no a partir de su inserción laboral”, escribió Oscar Soto Badillo en la sección de comentarios del anteproyecto.

“Conacyt debe entender que no existe ningún argumento para dejar fuera a las universidades privadas de dichos apoyos, sino que se trata de una flagrante discriminación que tarde o temprano será inconstitucional”, agregó un usuario que no hizo público su nombre.

Otro aspecto del nuevo reglamento que ha causado críticas es el requisito de realizar dos periodos de cinco años para poder subir a Nivel II y III en el SNI. Al respecto, Gerardo Gamba, director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), escribió en Twitter que este requisito es un “atentado contra la excelencia y promueve la mediocridad”.

“Restringir el acceso al siguiente nivel del SNI si no se cuenta con dos nombramientos consecutivos en el nivel anterior, es coartar a los investigadores (as) que mantienen un ritmo constante de investigación”, escribió otro usuario que no hace público su nombre en el sitio de Conamer.

