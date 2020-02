Katherine Johnson, una matemática que trabajó en las primeras misiones espaciales de la NASA y fue retratada en la película “Hidden Figures” (“Talentos ocultos”) que trata de las primeras mujeres negras que trabajaron en este sector, murió, informó el lunes la agencia espacial estadounidense.

En un tuit publicado el lunes, la agencia espacial dijo que celebraba los 101 años de vida y legado de excelencia de Johnson durante los cuales derrumbó barreras sociales y raciales.

También lee: NASA busca exploradores para misiones espaciales, estos son los requisitos

Our @NASA family is sad to learn the news that Katherine Johnson passed away this morning at 101 years old. She was an American hero and her pioneering legacy will never be forgotten. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/AgtxRnA89h

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 24, 2020