Así fue la trágica muerte del primer astronauta israelí que llegó al espacio

Previo a un vuelo espacial se realizan diversas pruebas y ensayos para asegurarse que los instrumentos orbitales funcionen de la forma correcta para el gran lanzamiento final, sin embargo, la extrema preparación que realizan los expertos no los salva de tener accidentes como es el caso de Ilan Ramon, quién falleció en la “tragedia del Columbia” en 2003.

Ramon nació el 20 de julio de 1954 en la ciudad israelí de Ramat Gan e incursionó en el servicio militar de las Fuerzas de Defensa de Israel para posteriormente unirse a la Fuerza Área, lugar en el que desarrolló una exitosa carrera militar.

Pese a que el interés del futuro astronauta comenzó por los combates y la defensa de su país; tras graduarse de la Universidad de Oxford (Reino Unido) participó en programas de investigación científica en la atmósfera (1997), lo que lo llevó a ser seleccionado por la Fuerza Aérea de Israel en conjunto con la NASA para integrarse en el programa espacial de Estados Unidos como especialista de carga útil del Transbordador Espacial Columbia en la misión STS-107.

Lee también: Investigadores estudian a "Big John", el esqueleto fósil de triceratops más grande jamás visto

El transbordador incluía una cámara multiespectral para el registro de aerosoles en zonas desérticas del espacio.

El despegue del primer Transbordador Espacial Columbia

El 16 de enero de 2003, la misión STS-107 despegó desde el Centro Espacial Kennedy (Florida) con siete tripulantes a bordo, entre ellos Ilan Ramon. El viaje espacial duraría 16 días.

Una vez que el antiguo piloto se encontró en órbita realizó diversos experimentos que la NASA consideró exitosos.

De acuerdo con el portal “Enlace judío”, Ramon expresó ante medios internacionales sentirse orgulloso por ser el primer astronauta de su nación, ya que sentía que representaba a todos los judíos e israelíes que en esos momentos sufrían ataques terroristas debido a la Segunda Intifada, una oleada de violencia que se desató entre palestinos e israelíes en septiembre del 2000.

Lee también: El origen de la esquizofrenia se debería a un fallo genético en las neuronas

Debido al logro del expiloto fue considerado un símbolo de esperanza y un héroe nacional.

Aunque la expedición marchó con regularidad, nadie imaginaría que el día del despegue ocurriría un imperfecto, pues en ese momento el orbitador, el cuál es situado en el espacio, presentó un impacto en la parte inferior del ala izquierda y provocó el desprendimiento de un trozo de espuma de poliuretano.

El golpe ocurrió entre los 81 y 82 segundos después del lanzamiento. De acuerdo con estudios realizados por la agencia estadounidense la fuerza del impacto fue de casi una tonelada y esto fue la punta del iceberg para la vida de Ramon y los otros tripulantes.



Foto: REUTERS/Pierre DuCharme, archivo

Ilan Ramon y el Aterrizaje trágico

El primero de febrero, cuando regresaba a la Tierra el Columbia, a pocos minutos del aterrizaje, la nave estalló en el cielo, lo que ocasionó la muerte del piloto así como de sus demás compañeros.

El portal reportó que los restos calcinados del transbordador cayeron en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, lugar donde se rescató el diario, casi intacto, del israelí.

“Hoy fue el primer día que me sentí que estoy realmente viviendo en el espacio. Me he convertido en un hombre que vive y trabaja en el espacio”, se lee en el diario.



Libro de condolencias por el astronauta israelí Ilan Ramon. Foto: AP/Evan Vucci, archivo

Su nombre se queda en el recuerdo

Ayer, 9 de abril, se realizó la primera misión privada al espacio en la que viajó el segundo expiloto israelí, Eytan Stibbe, quién planea rendír un homenaje al difunto Ilan Ramon, en el último lugar que observó antes de morir.

De acuerdo con EFE, Stibbe llevó a la estación espacial internacional las páginas del diario de ramon.