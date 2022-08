Usuaria de Banamex acusa intento de fraude desde una llamada que "venía del banco". ¿Qué es el Spoofing?

Una usuaria de Twitter relató cómo la intentaron estafar desde un número del "corporativo Citibanamex", mencionando que alguien intentó acceder a su banca móvil desde un dispositivo no identificado.

En la llamada que recibió le comentaron que no se “preocupara”, que entrara a su banca en línea para verificar que todo estuviera en orden y comprobar los avisos de cargos no reconocidos.

“Al ingresar al portal de inmediato me llegó una notificación: habían hecho un cargo por $110,000 en mi tarjeta de crédito”, declaró la usuaria.



Relató que se espantó al ver el monto pero la mujer al teléfono intentó tranquilizarla, “alegando que en ese momento íbamos a revisar los movimientos y luego bloquearía el acceso a la banca electrónica. Me fue diciendo todos los cargos del mes anterior, es decir, ella estaba adentrode mi cuenta bancaria”.

Lee también Esto puedes hacer si eres víctima de fraude bancario como la actriz Verónica Bravo



“Estoy para ayudarte”, le dijo la mujer que estaba al otro lado de la línea; cuando de inmediato la usuaria intentó cambiar su contraseña sin tener éxito, pues el sistema no le permitía realizar el cambio.

“Me dio su nombre completo y un folio. Quedó de llamarme hoy a las 9:00 am e insistió en que, por seguridad, no hablara con nadie, ya no entrara a mi cuenta y esperara a que se comunicara conmigo. En cuanto colgué llamé a Citibanamex y me dijeron que ellos no habían llamado”.

Cancelación de tarjeta

La clienta de Citi pidió que le cancelaran todo: tarjetas, acceso al portal en línea, token, etc.

Aseguró que los trámites duraron una hora porque las llamadas se cortaban y “cada vez tenía que volver a marcar y explicar mi problema a un nuevo ejecutivo.



“Me dolía la espalda, la garganta, la vida... de pensar que en esos minutos alguien podía estar sustrayendo ese dinero que no era mío y que yo iba a tener que pagar. La última persona en atenderme me sugirió ir hoy al banco a regresarlo para no generar intereses”.

Lee también “Monta deudas” o “gota a gota”: el fraude imparable que compromete datos bancarios

Vuelven a llamar de Citibanamex

La misma mujer que había llamado de Citibanamex marcó de nuevo, “supongo que lo siguiente era hacerme transferir los $110,000 a otra cuenta”

“La mandé a la chingada y corrí al banco. Ella siguió marcando hasta que bloqueé el número”.



Refirió que en la sucursal Narvarte tardaron mucho en atenderla, le explicaron que alguien se metió a su cuenta, pidió prestados los $110,000 a meses sin intereses.



Citibanamex comentó a la clienta del banco que tiene que llevar a cabo diversos trámites para regresar el dinero

“Casi me dijeron que si ya lo tengo pues lo use, total, el interés es de tan sólo 11% más IVA”.



El ejecutivo de Citibanamex le comentó que "no se preocupe”, que sólo va a pagar como $1,200 de intereses este mes.

“Estas prácticas son muy normales, qué bueno que no pasó a mayores”, comentó el ejecutivo de citibanamex.



La usuaria declaró que levantará una denuncia en la Condusef y alertó a la gente a no responder llamadas del número de Citibanamex porque es un fraude.





Fraudes con Spoofing

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), con este fraude, el delincuente “enmascara” o “disfraza” su número, para que aparezca el nombre del banco en el identificador y así solicitar sus datos confidenciales.

¿Qué hacer para evitarlo?

-Registre el número oficial en su teléfono y siempre compruebe que el teléfono del remitente coincida, aunque el identificador diga el nombre de su banco.

-Aunque su identificador diga el nombre de tu banco, NO comparta sus datos confidenciales.

-Recuerde que su banco no llama para solicitar información sensible como accesos, contraseñas, NIPs o CVV.

-Si tiene duda CUELGUE y comuníquese directamente con su banco.

Lee también ¿Qué puedo hacer si no llegó mi pensión del Bienestar?

#Comunicado ¿Siempre has consultado a tus amigos, papás o conocidos, antes de contratar un producto o servicio financiero? ¡No vivas de otras experiencias! Llegó #RevisaComparaDecide, conócelo: https://t.co/uav2ggbf0e Más información aquí: https://t.co/LadVs9Z5oD pic.twitter.com/PEuMbaTfnt — CONDUSEF (@CondusefMX) July 26, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr