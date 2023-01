Twitter alista suscripción sin anuncios, pero más cara

Elon Musk anunció este sábado que habrá una suscripción sin publicidad en Twitter, la cual tendrá un mayor precio.

A través de su cuenta en la red social del pajarito, el empresario reconoció que los anuncios son demasiado frecuentes y grandes en esta plataforma.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks.

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023