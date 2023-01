Trudeau: políticas presionan a región

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo ayer a empresarios que hace falta trabajar más y centrarse en fortalecer a Norteamérica, porque hay “fuertes políticas” que presionan en diversos sectores.

En reunión con integrantes del sector privado de México, Estados Unidos y Canadá, representados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Business Council of Canada y la US Chamber of Commerce, aseguró que, “en un mundo incierto, Canadá es un socio confiable y estable”.

“Hay más trabajo por hacer, todos tenemos que mantenernos muy centrados. Hay fuertes políticas que nos ponen presión, pero puedo decir que no importa que sea de minerales críticos o de innovaciones agroalimentarias, del sector automotriz y sector energético, especialmente de energías renovables”, señaló.

“Tenemos tantas oportunidades que el mundo está abierto a poder crearlas, y tenemos que seguir adelante y pensar en cómo desarrollar un futuro próspero para la región”.

En el encuentro en el Club de Industriales de la Ciudad de México, Trudeau recordó que durante la anterior administración estadounidense casi desaparece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Casi perdimos el Tratado de Libre Comercio y tuvimos que trabajar para tratar de convencer al gobierno estadounidense de la importancia del comercio. No nada más protegimos al acuerdo, no sólo lo renegociamos, sino que lo mejoramos”, expuso.

Agregó que, a pesar de que, a tres años del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aumentó el comercio y hay avances, todavía falta mucho trabajo por hacer si se quiere consolidar a la región e impulsar el potencial de diversos sectores, como el de los autos eléctricos.

Ante Trudeau, el presidente y CEO del Business Council of Canada, Goldy Hyder, aseguró que “América del Norte debe observar cómo se construyen nuevos bloques y pensar en cómo fortalecerse frente a Asia y Europa”.

Expuso que hay que pensar “cómo asegurarnos de que en el ambiente actual podemos ofrecerles a los negocios lo que ellos buscan: predictibilidad, certidumbre y también confianza. Esto va a provenir del hecho de tener un sistema regulatorio predecible, estable, que inspire confianza y, también, tener políticas abiertas de migración”.

En su oportunidad, el vicepresidente ejecutivo de la US Chamber of Commerce, Myron Brilliant, afirmó que se vive un momento de dudas, pero “Norteamérica no puede ser una región de incertidumbre, se trata de de trabajar juntos y alineados”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que en Norteamérica “tenemos la mayor integración de la industria automotriz en el mundo, y con la tendencia de reconversión, podemos consolidarnos como líderes en la producción de eléctricos”.