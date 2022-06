La fecha límite, del 1 de mayo de 2023, para legitimar contratos colectivos de trabajo además de que la fijó el Congreso de la Unión mexicano, es un compromiso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que modificar el plazo no es fácil, requiere de cambio legal y con los socios comerciales, dijo el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo.



No cumplir con la fecha que se dio será un desacato a la legislación y eso significará que los trabajadores se quedarán sin un contrato colectivo de trabajo.



"La fecha de vencimiento de este plazo se estableció en un artículo transitorio, es decir, a través de un acto legislativo, en todo caso, el no cumplir con un ordenamiento, una norma, establecida por el Congreso de la Unión, en este transitorio, evidentemente significaría un desacato a la norma”, expuso durante el Cuarto Foro Laboral Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).





Añadió que los sindicatos tuvieron cuatro años para someter a votación de sus afiliados los contratos colectivos de trabajo, por lo que tendrían que convencer a los socios comerciales del T-MEC y a los legisladores para que aprueben una nueva fecha.



Es una responsabilidad de los sindicatos legitimar el contrato y “si en cuatro años no pudiste poner a disposición de los trabajadores su contrato colectivo, que es el que regula sus relaciones laborales, que no les pusiste a disposición, cómo explicarles a los socios comerciales que tuvimos cuatro años, cada sindicato, para consultar a sus trabajadores para estar de acuerdo o no”.

Compromiso de TMEC

No solamente se trata de una legislación nacional, sino que se plasmó en el T-MEC, por lo que añadió: “Es un compromiso que hizo el Estado mexicano frente a sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, en el anexo laboral. Es una cuestión que tiene que ver con el cumplimiento de un tratado de libre comercio”.



Dijo que no se puede decir que en México no se cumplirá con esta disposición “es una disposición legal y un compromiso internacional”, expuso Domínguez Marrufo.



Sin embargo, hay un lento avance en la legitimación de contratos, porque de los 550 mil que se tienen en el país, el funcionario dijo que solamente se tienen legitimados 4 mil 794 contratos.



“¿Cómo vamos de avance en los procedimientos de legitimación? Al día 13 de mayo del 2022, traemos actualmente más de un millón y medio de trabajadores conjuntados, tenemos casi 10 mil eventos realizados, sindicatos registrados que han ya sometido sus contratos colectivos, algunos o varios contratos colectivos a legitimar son 2 mil 547 y ya contratos colectivos legitimados llevamos 4 mil 794, prácticamente 4 mil 800 contratos colectivos legitimados.



Dijo que esperan que se sensibilicen los sindicatos a que sigan legitimando sus contratos colectivos y consideró que las empresas pueden apoyar en este proceso sin que sea una intromisión o injerencia, porque pueden apoyarlos dándoles espacios para que realicen la votación, facilitarles transporte.



Las empresas pueden apoyar “facilitando que los sindicatos puedan hacer estos procedimientos, que faciliten los permisos a las y los trabajadores, eso no es intromisión, que les faciliten que los trabajadores puedan acudir a estos eventos de legitimación”, que les permitan ir a votar , entre otras cosas.

