Roma.- La Fiscalía de Milán (norte de Italia) puso bajo investigación a la firma de lujo italiana Tod's y a tres de sus directivos por explotación laboral de trabajadores en seis talleres y, como medida cautelar, propone que se prohíba durante seis meses la publicidad de sus productos.

La investigación se centra en la situación de 53 trabajadores chinos en talleres subcontratados por la firma de moda, todos en territorio italiano, recogen medios locales.

Se trata de la primera vez que una casa de moda italiana y sus directivos son imputados directamente por explotación laboral, aunque en los últimos meses la justicia italiana ha intervenido en varios talleres de propiedad china subcontratados por otras firmas de lujo.

Según la Fiscalía, Tod's habría sido plenamente consciente y cómplice de la explotación laboral en los talleres, ya que auditorías de terceros durante varios años identificaron problemas que fueron ignorados, en aspectos como horarios de trabajo, salarios, normas de seguridad y condiciones de alojamiento degradantes.

En concreto, la Fiscalía denuncia que los talleres violaban las normas sobre horarios de trabajo, seguridad e higiene, pagaban salarios de apenas 2.75 euros por hora y obligaban a los trabajadores a vivir en "condiciones de alojamiento degradantes".

En respuesta a las acusaciones, Tod's indicó que sigue el caso de cerca, si bien recordó que el Tribunal Supremo ya denegó recientemente la competencia de la fiscalía local para imponer una administración judicial sobre la empresa.

No obstante, el alto tribunal sí reconoció graves indicios de "condiciones de trabajo del siglo XIX".

"Tod’s toma nota de que el Tribunal Supremo rechazó ayer las solicitudes" y "en cuanto a las nuevas impugnaciones sobre el mismo asunto, la sociedad está ahora examinando con la misma tranquilidad el material adicional producido", explicó la empresa en un comunicado.

El juez de instrucción de Milán fijó una audiencia para el próximo 3 de diciembre, en la que los representantes de Tod's podrán ser interrogados o presentar escritos en su defensa, informaron medios locales.

