Ayer, durante el Día del Inversionista de Tesla en Austin, Texas, se esperaba que el multimillonario Elon Musk, CEO de la compañía, diera a conocer más detalles sobre la Gigafactory que la empresa instalará en Nuevo León, México.

Sin embargo, aún falta conocer otros detalles como:

-Monto de inversión. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que la inversión para la nueva planta asciende a 5 mil millones de dólares, pero Tesla no ha confirmado esa cantidad.

-Empleos. La misma SRE comentó que la Gigafactory creará 6 mil empleos directos, pero ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que serán hasta 35 mil empleos directos e indirectos.

-Fecha de inauguración. Ayer, durante su presentación ante inversionistas, Tesla comentó que, en 2019, la construcción de la planta de Shangai se hizo en 9.5 meses. Para la planta de México aún no se da a conocer la fecha de inicio y conclusión estimada de la construcción.

-Incentivos. El gobierno de Nuevo León no ha dado a conocer qué tipo de incentivos fiscales se le ofrecieron a Tesla para establecerse en la entidad.

Modelo y volumen de producción, otra incógnita

Tesla tampoco dio a conocer el vehículo que fabricará en Nuevo León, ni cuántas unidades tiene planeado ensamblar en la Gigafactory de Nuevo León.

Sin embargo, de manera extraoficial se habla de 1 millón de unidades del Modelo 2 de Tesla, un auto eléctrico compacto de bajo costo. Su precio rondaría los 21 mil euros, cuando los autos eléctricos más pequeños cuestan alrededor de 30 mil euros.

Habrá trato preferencial, consideran en la UNAM

El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM dijo que al menos 80% de la inversión, pago de impuestos y aranceles serán deducibles.

Además, gozará de estímulos y exenciones fiscales, trato preferencial por importación y exportación temporal de productos, operación bajo el régimen fiscal de empresas de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Importación, exención de aranceles, y beneficios de la regla de origen del T-MEC.

