“Tazasos, no preciazos", advierten analistas en vísperas del anuncio de Banxico

Para evitar efectos de largo plazo, lo mejor en estos momentos es combatir la inflación a base de incrementos en la tasa de referencia, pese al dolor que pueda causar, porque de lo contrario los costos para la economía y los consumidores serán más altos, coincidieron analistas.



Durante el análisis de las perspectivas económicas que hace de manera trimestral el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) titulado “Panorama retador: Inflación, estancamiento, política monetaria y mercados financieros”, no dudaron en que habrá una recesión.



“Coincidimos todos en que tiene que haber dolor hasta cierto punto o parafraseando al clásico a lo mejor podríamos decir que tiene que haber tazasos y no preciazos”, dijo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos del IMEF, Mario Correa al referirse a que es mejor que suba la tasa de referencia que utiliza el Banco de México (Banxico) y no una inflación descontrolada que afecte a los que menos tienen.

Lee también: Reportan fallas en servicio de cajero y en app de BBVA



Explicó que la tasa de interés es un precio de la economía, y es uno de los más relevantes a partir del cual se toman muchas decisiones de los agentes económicos afectados.



Afirmó que la única forma para contener la inflación, es cuando las expectativas permanezcan ancladas y esto lo va hacer la política monetaria con tasas de interés que suban hasta donde tengan que subir.



En tanto, el socio de Miranda Ratings Advisory, Víctor Manuel Herrera, advirtió que para revertir la escalada de los precios al consumidor se tienen que tomar medidas fuertes.

Lee también: Ante disputa energética del T-MEC, es probable que AMLO se "doble": JP Morgan



“De que tiene que haber dolor en la economía para bajar la inflación, tiene que haber”, afirmó.



Las tasas altas son las que provocan que haya menos inversión y empleos y ahí es donde baja la demanda de la gente, expuso el exdirector de la calificadora Standard & Poor´s México.



Para que la gente deje de gastar tanto, explicó, debe tener pocos ingresos, y las tasas más altas son las que provocan que haya menos inversión y por ende empleos insuficientes, y ahí es donde baja la demanda.



Dentro de ese contexto, afirmó “para mí no cabe duda de que habrá una recesión, el chiste es qué tan profunda será y qué tan extensa en tiempo; ojalá sea breve y no tan profunda”.

Lee también: Reducción de subsidios a gasolina tendrá impacto neutral en inflación: analista



En tanto, la economista en jefe del Grupo Financiero Monex, Janneth Quiroz, dijo que ese es el costo que tenemos que pagar en el corto plazo para lograr revertir la alta inflación.



Pero en un horizonte más largo, los beneficios serán mayores al tener una inflación acotada y porque el banco central gozará de una confiabilidad amplia, aseguró.



“El aumento consecutivo de los precios reduce el consumo y al final eso provocaría que la economía se estanque, caiga y suban más los precios”, advirtió.



Para el vicepresidente del comité nacional de Estudios Económicos del IMEF, Federico Rubli, estamos ante un escenario nada halagador, y la evidencia científica indica que será necesario hacer un sacrificio o bien tomar la medicina amarga pero necesaria.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/acmr