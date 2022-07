¡Tarjetazo! Banqueros prevén que mexicanos usarán más tarjera de crédito por alza de precios

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que ante la elevada inflación que prevalece en la economía es factible un aumento en el uso de las tarjetas de crédito.

“Seguramente lo que sí veremos hacía adelante, es que la gente utilice sus tarjetas de crédito, sobre todo en un entorno inflacionario, donde hay una menor capacidad de consumo", dijo el directivo.

Para evitar problemas de endeudamiento en un escenario de precios elevados, el directivo recomendó utilizar sus tarjetas de crédito de forma inteligente debido a que se trata de una situación atípica de alta inflación con bajo crecimiento económico.

"Utilicen las tarjetas con inteligencia. No creo que sea una situación como en crisis anteriores; es una situación de alta inflación y menor crecimiento, y lo más recomendable es que la gente no utilice equivocadamente las tarjetas para usos que no corresponden”, dijo el directivo.

Por el momento, la ABM considera que un escenario de una tasa de referencia del Banco de México por debajo de 10% tiene impactos reducidos en el costo del crédito que otorgan los bancos.

“Todo el mundo espera las tasas un poco por debajo del 10% al fin de año, yo creo que mientras se queden en ese rango, no veremos incrementos importantes en las tasas de referencia activas para los usuarios”, explicó.

Actualmente, la tasa del banco central se encuentra en 7.75% y las estimaciones más drásticas la ubican cercana a 10% al cierre de 2022, en un entorno complejo de elevada inflación que repercute en la mayoría de los créditos nuevos y a tasa variable que coloca la banca en el país.

“La materia prima se ha incrementado, pero no se ha repercutido de forma absoluta en los clientes. Hay algunos productos que han tenido ligeros incrementos, pero no comparados con los que habido en la tasa de interés por parte del Banco de México. No han sido simétricos. En algunos casos sólo son decimales”, dijo el presidente de ABM.

Los datos de la banca comercial en el país muestran que, de mayo del 2021 a mayo del 2022, la tasa de interés para nuevos créditos a las empresas pasó de 6.63 a 8.27%, un alza de de 1.64 puntos porcentuales.

En el caso del crédito al consumo, la tasa pasó de 25.98% a 27.45%, mientras que en tarjetas de crédito el aumento fue de 0.69 puntos porcentuales, de 33.62% a 34.31%; y en crédito automotriz se incrementó de 12.13% a 12.49%, 0.36 puntos porcentuales de encarecimiento.

