La inclusión financiera en México gana terreno mediante los productos básicos a los que puede acceder prácticamente cualquier persona mayor de edad.

Las facilidades regulatorias y la llegada de nuevos jugadores tecnológicos han facilitado la apertura de cuentas de débito, las cuales pueden obtenerse ya sea en una sucursal de Oxxo o en unos cuantos minutos al descargar una aplicación móvil.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene registro de que sólo los bancos privados contaban con 147.8 millones de tarjetas de débito en circulación en marzo pasado, 23 millones más que hace un año.

En tanto, Oxxo, con su brazo financiero digital Spin, ha acaparado 6.4 millones de usuarios a través de cuentas de débito, mientras que Nu, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) totalmente digital, durante sólo mayo pasado abrió un millón de cuentas de su producto de débito en el mercado mexicano.

Además de los nuevos jugadores financieros, las tarjetas de débito han ganado impulso debido a una mayor simplicidad y usos que se pueden tener con estos productos.

Ya sea física o su modalidad digital, el débito representa la puerta de entrada para pagar sin necesidad de utilizar dinero en efectivo, así como para realizar compras en el comercio electrónico, las cuales se han disparado a partir de la pandemia.

La tendencia que presenta México con la tarjeta de débito es similar a los principales países latinoamericanos a partir de la contingencia sanitaria.

El Banco Mundial dio a conocer que el porcentaje de la población en América Latina que cuenta con una tarjeta de débito pasó de 41% en 2014 a 54% en 2021, con un ritmo de crecimiento que se ha mantenido luego de la pandemia.

De acuerdo con el estudio El estado de la inclusión financiera después de Covid-19 en América Latina y el Caribe: nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos, elaborado por Mastercard, tres años después del Covid-19, la mayoría de los latinoamericanos tienen acceso a productos financieros básicos.

“De los adultos de la región, 79% tiene una cuenta financiera y/o tarjeta de débito. La otra cara de este indicador positivo es que 21% no tiene uno [en nuestro modelo los llamamos consumidores que sólo usan efectivo] y, por lo tanto, no tienen un lugar para ahorrar dinero, para hacer o recibir pagos digitales o para recibir salarios o ayuda financiera”, resaltó el documento.

Más opciones

El estudio indicó que América Latina ha logrado grandes avances en la expansión de la inclusión financiera, debido a factores como la disponibilidad de cuentas digitales y tarjetas de débito de bajo costo.

“Estos son los productos más ampliamente adoptados y los productos que se percibe que agregan más valor a la vida de los consumidores”, señaló.

En ese mismo sentido, se han desarrollado productos financieros que ahorran tiempo a los consumidores. Desde la incorporación digital rápida y los pagos instantáneos, hasta las tarjetas de débito virtuales y el pago de facturas en la aplicación, los consumidores recién incluidos aprecian profundamente el ahorro de tiempo obtenido con los productos financieros.

“La tendencia de pagos instantáneos en América Latina está alcanzando a la global, que hasta ahora ha tenido más éxito en Asia, donde el dinero se mueve rápidamente, a bajo costo y es accesible para grandes sectores de la población”, explicó el documento de Mastercard.

La población que opta por pagar sus gastos con billetes y monedas, indicó, se distingue por uno de dos rasgos: ya sea un corto tiempo en el sistema financiero o muchos años en el sistema marcados por experiencias negativas o información errónea que resultó en miedo o desconfianza, por lo que se han quedado con efectivo, incluso si tienen acceso a una cuenta y una tarjeta de débito o prepago.

“La penetración de este grupo se redujo de 28% a 13%, lo que demuestra la movilidad ascendente general de los consumidores y una mayor comodidad con los productos financieros digitales”.

México le gana a Brasil

La simplicidad y rendimientos más allá de sólo una cuenta para mantener el dinero han sido atractivos para que la población mexicana se anime a abrir cuentas de débito.

“Estamos muy contentos del gran recibimiento que ha tenido Cuenta Nu en el mercado mexicano, pues tan sólo tras un mes de lanzamiento alcanzamos el millón de cuentas abiertas.

“En Brasil, esa marca del millón de clientes con Nu Conta [como se llama Cuenta Nu en ese país] llevó cuatro meses, por lo que el hito alcanzado por Nu México es, sin duda, inédito para Nu”, dijeron voceros de la compañía de origen brasileño.

Desde su perspectiva, la adopción de su cuenta de débito se debe a la liquidez de los recursos en cualquier momento en que lo disponga el cliente y fomentar el ahorro con rendimiento de 9%.

“Ya hemos recibido depósitos por más de mil millones de pesos mexicanos, con un crecimiento de alrededor de 30% en el balance promedio de sus clientes entre ambas quincenas de mayo. Es un instrumento de educación financiera porque ayuda a los usuarios a tener una mejor planificación financiera y reducir su estrés financiero, pues les permite apartar dinero para metas financieras en específico”, mencionó.

Nu México recordó que una de las principales barreras para el ahorro entre los usuarios es la falta de organización financiera. En una encuesta realizada a más de mil 500 personas de 18 a 45 años, 40% de ellas respondieron que entre los motivos por los que no ahorran está el que surgen gastos no presupuestados y no les alcanza el dinero al fin de mes, mientras que 14% reconoció no saber cómo organizar el dinero, y 12% indicó que, como consecuencia de ello, no tienen control sobre sus recursos.

La incursión de la tecnología financiera en el mercado mexicano sigue popularizando la apertura de cuentas en el país. Prácticamente cualquier mayor de edad con identificación oficial vigente puede tener débito con el uso de una aplicación móvil, además de que pueden recibir una tarjeta física en la comodidad de su casa ante la agilización de este servicio por parte de las firmas financieras.



