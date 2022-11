Suman 74 reclamos contra HP por cancelar compra de computadora en mil pesos: Profeco 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ajustó al alza la cifra de consumidores afectados por una cancelación unilateral que hizo Hewlett-Packard (HP), ya que en lugar de vender una computadora en cerca de 12 mil 900 pesos, la ofertó en mil 69 pesos.

A las dos de la tarde del sábado la Profeco notificó que se registraron 29 reclamaciones de personas afectadas por dicha cancelación, y en la noche de ese mismo día la cifra de reclamos subió a 74.

Esto se da en medio de las ofertas y descuentos de El Buen Fin 2022, que se realiza del 18 al 21 de noviembre, en lo que es la doceava edición de este evento.



Hewlett-Packard subió en su tienda en línea la promoción de una computadora All in one, HP 200, G4, de escritorio en mil 69 pesos, además ofreció 24 meses sin intereses, lo que significó pagos mensuales de 44.54 pesos.

Sin embargo, la empresa de tecnología retiró esa oferta y canceló las compras para lo cual envió correos a sus compradores en los que decía “tienes un reembolso de tienda HP Online”.

Esa computadora se puede ver ahora en la página de la empresa como no disponible, pero tiene un ajuste al leerse que se puede pagar a 24 meses sin intereses de 537.56 pesos, lo que representa un precio de 12 mil 899 pesos.



