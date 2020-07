¿Siempre sí es recesión?

Nos dicen que si alguien todavía titubeaba sobre si México cayó o no en recesión económica, sus dudas se disipan hoy, cuando el Inegi, de Julio Santaella, publique su estimación oportuna del PIB. La más reciente encuesta de Banxico a 35 analistas trae una proyección de un desplome de 18% en el segundo trimestre, con un rango que va de -9.3% a -40% a tasa anual. Aún con el escenario más optimista, el Covid-19 provocará el descalabro más severo en la historia y se ligarán cinco trimestres a la baja. Sin embargo, nos recuerdan que había quienes negaban la recesión. En agosto, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, presumía haber ganado la apuesta de que no habría recesión: “aposté 100 a 1 y nadie me la tomó, me hubiera hecho rico”. Opinaban igual el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el presidente del CCE, Carlos Salazar; y el líder de los banqueros, Luis Niño de Rivera. A fines de febrero, Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, afirmaba que “a pesar de haber experimentado cuatro trimestres consecutivos de crecimiento negativo, no podemos afirmar la existencia de una recesión”, al argumentar que la caída no era profunda. Con el dato de hoy se acaban las dudas, nos aseguran.

SAT: recaudación virtual

Para quienes creían saberlo todo, nos dicen que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefa a Raquel Buenrostro, les dio una lección. Nos cuentan que, a través de su cuenta de Twitter, la funcionaria utilizó un nuevo concepto: la recaudación virtual. Para muchos podría haberse relacionado con la nueva normalidad, pero de inmediato definió en qué consiste. Se trata de la cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, compensaciones o aplicar pérdidas fiscales, lo que generará un incremento de los ingresos tributarios. Así que ahora los contribuyentes tendrán que agregarlo en su diccionario de términos fiscales, para que no consideren esos recursos en su contabilidad.

Arranca sucesión en el BID

En medio de la pandemia de Covid-19, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió dar continuidad a su proceso de selección de nuevo presidente. Nos reportan que, además de ser la primera vez que se realizará de forma virtual, también será una de las más reñidas por la coincidencia con las elecciones en Estados Unidos, pues al parecer Donald Trump pretende impulsar a su candidato, Mauricio Claver-Carame, de Florida y no latinoamericano, quien se distingue por su línea dura en contra de Cuba y Venezuela, y actual director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental. Competirá contra el argentino Gustavo Beliz, un político, abogado y periodista que seguro tendrá el apoyo de México. El proceso para sustituir a Luis Alberto Moreno va a terminar en septiembre.

Virus acelera banca digital

La nueva dinámica de interacción que promueve el distanciamiento social tendrá un efecto en las sucursales bancarias, pues los expertos en desarrollos inmobiliarios y adecuación de espacios como JLL México anticipan que la pandemia de coronavirus acelerará el uso de la banca digital para evitar que la gente acuda a una sucursal, por lo que las oficinas bancarias del futuro serán más pequeñas y operarán bajo un modelo mixto. Así, el sector representado por Luis Niño de Rivera en la ABM apostará por menos metros cuadrados, pero procesos más acelerados y personal enfocado en atender a usuarios. Sin embargo, la digitalización será más lenta en México que en Europa o Estados Unidos, por las características específicas de los usuarios. El asunto es que a los mexicanos les gusta la asesoría personalizada, e incluso prefieren un comprobante en papel de su operación. Además, nos comentan, gran parte de la gente no tiene acceso a internet ni a la banca digital.