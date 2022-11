"Si no me ratifican en Banxico, me dedicaré a la vida académica": Gerardo Esquivel

Gerardo Esquivel Hernández declaró que, en caso de que el Ejecutivo no lo ratifique como subgobernador del Banco de México (Banxico), se dedicará a la vida académica y a tener algunas participaciones en los medios para el debate de ideas.

Con ello, adelantó que rechazará cualquier cargo en el extranjero que esté relacionado con la administración pública.

“Yo estoy a la espera de la decisión, en caso de que el presidente decida ratificarme, pues yo tengo la disposición de seguir aquí en el Banco; si el presidente toma la decisión en sentido contrario, pues yo también lo he dicho así: me reincorporaría a la vida académica y a mi participación en los medios y en la opinión pública”, dijo.

En entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga, manifestó su interés de regresar a la vida académica —como antes de ser subgobernador en Banxico— y debatir ideas.

“No me veo en otro lado”, respondió ante la pregunta sobre si aceptaría la propuesta que analiza el presidente Andrés Manuel López Obrador para otorgarle un cargo, posiblemente ser en el extranjero.

Además, comentó que tiene otras ofertas fuera del país, provenientes de universidades y de think tanks, pero no necesariamente vinculadas a la administración pública.

“Estoy esperando la ratificación, pero si no ocurre me regreso a la vida académica y no a la administración pública”, reiteró.

¿Por qué votó Gerardo Esquivel por un aumento menor a la tasa de referencia?

Antes de revelarse que sería el candidato de México para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —proceso en el que resultó ganador el brasileño Ilan Goldfajn—, Esquivel votó por un aumento menor de la tasa de referencia en comparación a sus compañeros, quienes en su mayoría siguieron a la Reserva Federal de Estados Unidos.

El pasado 10 de noviembre, Banxico dio a conocer que la junta de gobierno decidió, por cuatro votos, subir la tasa 75 puntos base para quedar en un 10%.

Gerardo Esquivel fue el único que votó por un incremento de solo 50 puntos base.

En la Minuta número 96 de la reunión, en la cual se hizo el análisis para determinar el costo del combate a la alta inflación, se da cuenta de las razones por las cuales Esquivel emitió el voto disidente.

“No parece ser necesario apretar mucho más”, advirtió a sus colegas al esgrimir que eso implicaría “desligarse de la Reserva Federal y reducir el diferencial de tasas con Estados Unidos”.

