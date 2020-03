SHCP recomienda a aseguradoras y afianzadoras no pagar dividendos ante Covid-19

Con el fin de que las compañías de seguros y afianzadoras que operan en México no se descapitalicen al hacer frente a sus compromisos por la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recomendó no pagar dividendos a sus accionistas o algún otro mecanismo de recompensa.



De lo contrario, deberán dar aviso a las autoridades regulatorias explicando los motivos por los cuales no pudieron atender dicha recomendación.



En un comunicado difundido esta tarde, la SHCP explicó que la pandemia generada por el coronavirus, y las medidas sanitarias que se están tomando para evitar su propagación, pudieran generar un impacto negativo en diversas ramas de la economía, incluyendo al sector asegurador y afianzador.



Refirió que al igual que en otros países, en México la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) recomendó al sector adoptar medidas tendientes a preservar la solvencia y el capital de las empresas.



Lea también: ¿Seguros cubren coronavirus?

Una de ellas es que se abstengan de acordar el pago de dividendos a sus accionistas, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a estos o asumir el compromiso irrevocable de pagarlos por lo que respecta a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, incluyendo la distribución de reservas.



Lo anterior, con el objeto de que las instituciones de seguros y de fianzas puedan continuar con su responsabilidad de apoyar la economía, conservar su capital y absorber las pérdidas que puedan generarse con motivo de dicha pandemia, expuso.



Otra es que tampoco podrán llevar a cabo recompras de acciones o cualquier otro mecanismo tendiente a recompensar a los accionistas.



Los que no sigan estas recomendaciones, señaló, deberán dar aviso por escrito a la CNSF, dentro de los próximos 10 días hábiles, firmado por el director general y explicando las razones por las cuales no atenderán las recomendaciones, mismas que deberán hacerse del conocimiento público.

cev