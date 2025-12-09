Debido a los cambios fiscales que entrarán en vigor en 2026 y que afectan la deducibilidad del IVA para las aseguradoras en México, la agencia Fitch Ratings ve un deterioro en la perspectiva del sector hacia el año próximo.

“La perspectiva de Fitch para el sector de seguros y fianzas de México en 2026 ha cambiado a deteriorada, reflejando los cambios a la Ley de Ingresos que, a partir de 2025, anularán los créditos del IVA, sobre bienes y servicios utilizados para cumplir contratos de seguros. Se espera que esta reforma pese sobre el desempeño financiero y ejerza presión sobre la capitalización del sector”, dijo la calificadora.

En su actualización sobre el sector asegurador latinoamericano, Fitch Ratings pronosticó un crecimiento en el mercado mexicano de la prima nominal de 11.5% para fines de 2025 y de 11.8% para 2026.

“Se anticipa que el crecimiento en los segmentos de vida y no vida se modere, excepto en pensiones, impulsado por la expansión de la cartera, y en propiedades (excluyendo autos), que estará respaldado por una mayor suscripción de riesgos catastróficos en medio de condiciones de mercado de reaseguro suaves. Se proyecta que el índice combinado de la industria se mantenga por encima de 100% hasta fines de 2025 y 2026, lo que indica presiones técnicas continuas”, explicó.

La firma espera que el segmento de seguros de vida mantenga un crecimiento de dos dígitos hasta 2026, aunque a un ritmo más lento. En ese sentido, una mayor actividad económica, el impulso de los productos vinculados al ahorro, tasas de interés más bajas y mejores rendimientos del mercado de valores deberían respaldar la demanda.

“La rentabilidad sostenida dependerá de una gestión eficiente de los costos y de los ingresos por inversiones”, abundó.