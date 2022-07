SAT da prórroga para habilitar buzón tributario hasta diciembre

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que dará una prórroga a los contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario.



El plazo venció en junio pasado y ahora lo extendió hasta diciembre del 2022, con lo cual a partir de enero de 2023 serán sancionados los que no hayan abierto este canal de comunicación con las autoridades fiscales.



De tal manera, que si no se habilitó el buzón o tampoco se registró o actualizó el medio de contacto como correo electrónico o número de teléfono móvil, no se les aplicará ninguna multa que va de 3 mil a 9 mil 250 pesos para personas físicas en lo que resta del año.

Lee también Deja SAT a talleres mecánicos en lista negra de factureros



Todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) están obligados a tener su buzón para recibir notificaciones o estar en comunicación con el fisco.



Las excepciones son para las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o en suspensión.



En tanto que las personas morales y físicas con RFC en situación de cancelados están relevados de esta obligación.



Las empresas que se encuentren en suspensión, tendrán la opción de habilitar el buzón.

Lee también Empresas fueron las que solicitaron la Constancia de Situación Fiscal: SAT

OTROS TRÁMITES

El SAT confirmó que también dio prórroga para que los pequeños contribuyentes activen su firma electrónica hasta diciembre para ser obligatoria a partir de enero del 2023.



Si están en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, podrán expedir sus facturas electrónicas con Factura fácil y Mi nómina a través de Mis cuentas sin la necesidad de contar con el certificado de la firma electrónica (e.firma) o de un Certificado de Sello Digital.



Para la cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022, los contribuyentes tendrán el mismo plazo extendido, es decir hasta el 31 de diciembre de 2022.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr