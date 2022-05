Salinas Pliego condena a empleado de CFE que presuntamente mató a perrito

Luego de que se difundiera un video en redes sociales, donde vecinos en Puebla acusan a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presuntamente haber matado a un perrito Schnauzer miniatura, el empresario Ricardo Salinas Pliego exigió a las autoridades hacer su trabajo.

A través de Twitter, el dueño de Grupo Salinas condenó el hecho.

"Hay seres humanos que no merecen que se les trate como tal, esperemos que las autoridades hagan su trabajo", escribió el magnate mexicano.

Asimismo, un internauta le respondió: "No sabemos el contexto..."; ante dicho comentario, Salinas dijo que "no necesitamos saberlo, no sea pendejo, ¿qué no se da cuenta?".



Matan a lomito

En un video de redes sociales, se ve a unas mujeres de una localidad en Puebla, arremeter contra un empleado de la CFE, por presuntamente haber asesinado a un perrito tras recibir una mordida.

Por medio de Twitter, se difundió el video por el usuario @JJDiazMachuca donde se observa al Schnauzer miniatura tendido en el suelo, sin vida y con sangre, mientras una mujer rompe en llanto.

"Lo mató, lo mató este desgraciado", gritaba la mujer.

