Este 26 de octubre, Banco Azteca cumple 20 años operando en el sistema financiero mexicano. Con mil 995 sucursales y poco más de 23 millones de clientes, la firma propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego ha ganado participación en el segmento de la población de bajos ingresos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de agosto este banco tenía activos por 273 mil 615 millones de pesos, equivalente a 2.21% del total del sector bancario en México, ocupando el noveno lugar entre las grandes firmas financieras que operan en el país.

En el documental “Salinas Pliego, constructor de realidades”, el empresario y su grupo de colaboradores más cercano cuenta lo complicado que fue la creación de Banco Azteca, debido principalmente a la negativa del gobierno mexicano de otorgarle una licencia bancaria en los años noventa.

Salinas Pliego relata que desde mediados de esa década ya sentía la necesidad de tener su propia captación y cartera bancaria; sin embargo, debido a que funcionarios en el gobierno no querían otorgarle una licencia bancaria, se tuvo que esperar hasta la llegada del presidente Vicente Fox.

“Un alto funcionario en una ocasión me dijo: mientras yo viva, Ricardo Salinas no va a formar parte del sistema financiero mexicano. Fue muy fuerte, era personalizado, no estaba basado en las capacidades que nosotros podíamos tener”, explica en el documental Jorge Mendoza, vicepresidente de Información y Asuntos Políticos de Grupo Salinas.

Así, Salinas Pliego resalta que la banca mexicana estaba enfocada en esos años solamente en la clase media alta, con lo que le explicó al presidente Fox que tenía una idea para desarrollar una banca popular, lo cual fue bien recibido por el exmandatario federal.

Sin embargo, en el documental se relata que el entonces secretario de Hacienda, Franciso Gil Díaz, tenía como mandato proteger a sus empleadores y benefactores, del oligopolio bancario, con lo cual puso muchas trabas para la licencia bancaria de Banco Azteca.

“Cumplimos con todos los requisitos y nos dio un permiso pequeño. Por ejemplo, no podíamos tomar depósitos de más de 10 mil pesos. No podíamos hacer préstamos de más de 10 mil pesos. Nos dio 'castrado' el permiso y nos metimos en un pleito muy fuerte con él”, explica el empresario.

El dueño de Grupo Salinas relata que con gritos y manotazos en Palacio Nacional, no le quedó de otra que otorgar el permiso completo; sin embargo, Gil Díaz se quedó enojado con él.

Así, resaltan que el sistema bancario de esos años estaba enfocado en atender a las clases privilegiadas y nadie quería darle servicio a la población excluida, lo cual ha sido el negocio de Banco Azteca.

“Sin Banco Azteca hoy en día, muchos millones de mexicanos no hubieran tenido acceso a la banca formal. Hemos bancarizado cerca de 30 millones de mexicanos que de otra manera no hubieran tenido servicios financieros”, explica el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela.

