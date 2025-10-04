Más Información

Berlín.- atacó con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó decenas de heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

"El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev", señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

En X, Zelensky calificó el ataque de "salvaje", y dijo que hasta el momento se sabe de al menos 30 heridos.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación impidiendo las labores de rescate.

Más tarde los rusos lanzaron un segundo ataque.

Ocho heridos fueron trasladados a centros médicos; uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave, según Grigórov.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor, un niño, se encuentra en estado de moderada gravedad.

"Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan", insistió Zelensky.

Por ello, instó a Europa y a Estados Unidos a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a "acciones contundentes".

