Romero Oropeza logra salir ileso de San Lázaro

Octavio Romero Oropeza, director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), no fue un funcionario federal fácil para la oposición. A pesar de que fue acusado de ser un agrónomo sin experiencia para su cargo, de mentir con las cifras que aportó sobre la petrolera, de responsabilizarlo por la pérdida de 480 mil millones de pesos en el último año y de nepotismo en su administración, el tabasqueño se defendió de cada una de las acusaciones.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, Romero Oropeza pidió 60 minutos para hacer un “resumen” del estado que guarda Pemex en todos sus rubros. Habló de que lograron detener la caída de la producción de petróleo, de que la reforma energética de Enrique Peña Nieto incumplió con las expectativas, pues Pemex produce hoy 10 veces más que los privados, que se ahorraron casi 15 mil millones de pesos eliminando gastos superfluos y dio a conocer un eficaz plan de combate al huachicoleo. Y acusó que con Emilio Lozoya se otorgaron mil 200 millones de pesos al sindicato de la petrolera.

Sin embargo, diputados de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), le exigieron su renuncia, lo acusaron de presentar cifras alegres, de maquillar los resultados y de mentir. Sin embargo, Romero Oropeza, sentado en el presídium del Salón de Legisladores de San Lázaro, no se inmutaba, ni se exaltaba, pero sí le decía a la diputada panista, Gina Geraldina Campuzano, que no acudía a que lo regañara.

“No acostumbro a mentir, entonces con todo respeto a su calidad de diputada y a su calidad de mujer, pero no puedo evitarlo, y le voy a decir que está usted mintiendo, por tanto, es una mentirosa”, frase que desencadenó aplausos de todos los legisladores afines a la Cuarta Transformación presentes. Y hasta le pidió a Geraldina que utilizara los datos que tenía, para que él pagara por las “mentiras” que decía, pues recordó: había jurado decir la verdad.

Ante la crítica de nepotismo, por 16 empleados de Pemex con los apellidos de Romero y/o Oropeza, el funcionario le dijo que esos trabajadores tienen entre siete y 36 años de antigüedad, y él solamente tres.

Romero Oropeza también se enfrentó con el panista, Iván Arturo Rodríguez, pues el legislador aseguró que el director de Pemex sólo acudió a decir mentiras, a dar cifras maquilladas y recordó las palabras del entonces candidato presidencial, López Obrador de que “si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Hoy gobiernan y la gasolina Magna cuesta 20.29 pesos, la Premium 22.24 y el litro de Diesel 21.71; lejos estamos del compromiso de los 10 pesos”.

Romero Oropeza respondió: “miente cuando dice que hicimos un compromiso de bajar las gasolinas a 10 pesos, el planteamiento fue que no rebasara el techo inflacionario”.

Aseguró que Pemex es la empresa más importante de este país, aunque a los de la derecha no les guste y criticó las voces que piden que desaparezca. “Les agradezco que me hayan tenido la paciencia de escuchar, a los que me agredieron, les agradezco que hayan sacado el cobre… muchas gracias”.