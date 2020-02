Retrocede 7% crédito automotriz

A la par del comportamiento en la venta de autos, el financiamiento automotriz disminuyó 7% en 2019, al colocarse 902 mil 26 créditos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Las financieras de las automotrices colocaron 527 mil 339 créditos, equivalente a 66% del mercado, mientras que la banca otorgó 234 mil 70, quedándose con 29%.

Los bancos aumentaron dos puntos porcentuales su financiamiento para un vehículo, mientras que el autofinanciamiento colocó 29 mil 414 préstamos, quedándose con 4% de participación.

El reporte de la AMDA destaca que mientras el crédito para adquirir autos nuevos disminuyó 9.2%, el financiamiento para las unidades seminuevas incrementó 14%.

De las financieras, Hyundai Finance aumentó 7% la colocación de crédito, con 29 mil 379 vehículos nuevos y 2 mil 244 seminuevos.

Toyota Financial Services aumentó 3% su colocación de crédito, al financiar 53 mil 125 autos nuevos y 5 mil 553 seminuevos.

KIA Finance creció 0.5%, con 43 mil 314 préstamos para autos nuevos y mil 241 para seminuevos.



El resto de las financieras automotrices redujo su colocación crediticia: Fiat Chrysler Financial, con 30% menos; Ford Credit, 25.5%; GM Financial, 14.7%; NR Finance, 12%, y Volkswagen Financial Services, 8.8%.

En el caso de los bancos destaca Santander con un incremento de 142% en la colocación de crédito automotriz, con 3 mil 142 unidades nuevas y 141 seminuevas.

La institución financia la mitad de las ventas a crédito de Suzuki, una de las pocas compañías que incrementó sus ventas en 2019.

HSBC también incrementó 13% su financiamiento automotriz; BBVA, 17%, y Cetelem, 2.5%.

Por el contrario, Scotiabank redujo 19.5% su crédito automotriz; Mi Banco Autofin retrocedió 1.5%; Grupo Financiero Inbursa, 52%, y Banorte, 9.3%.

Los principales plazos a los que se colocaron los créditos fueron a 60, 48, 36 y 72 meses, con 76% del total de las ventas de autos nuevos, de acuerdo con el reporte.

Aseguradoras

Al venderse 1.3 millones de autos nuevos en 2019, el equivalente a 112 mil 192 vehículos menos que el año anterior, tanto el financiamiento como la venta de seguros se vieron afectados.

Quálitas, la compañía líder en el mercado de seguro automotriz, explicó que la colocación de pólizas multianuales, que están ligadas a un crédito, se vio afectada por la menor venta de vehículos.

Sin embargo, la compañía pudo incrementar 8.9% el número de unidades aseguradas en 2019, alcanzando un total de 4 millones 223 mil 27 autos.

Lo anterior, gracias a que sus agentes colocaron un mayor número de pólizas anuales para autos seminuevos, incluso para aquellos importados de Estados Unidos, siempre y cuando cumplan con los requisitos para circular.

Santiago Monroy, subdirector de Relación con Inversionistas de Quálitas, dijo que las pólizas anuales les permiten mayor flexibilidad para ajustar tarifas, ya que en los créditos automotrices mantienen el mismo precio de la póliza durante el periodo del préstamo.

Además, el seguro obligatorio de daños a terceros también ayudó a colocar un mayor número de pólizas, destacó.