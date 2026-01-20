Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 20 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 20 de enero

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

En México, cada dos días reportan un descarrilamiento de tren

Nueva York.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años repuntaron este martes casi siete puntos básicos, y más de nueve los bonos a 30 años, en la primera reacción de los inversores a la amenaza del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles a ocho países europeos por .

En un inicio de la jornada marcado por las ventas de los inversores, el interés del bono a 10 años se situó en el 4.29%, tras subir 6.8 puntos básicos, mientras que el rendimiento del título a 30 años escaló hasta el 4.93%, tras avanzar 9.5 puntos básicos.

Trump anunció el pasado sábado que, a partir del próximo 1 de febrero, las importaciones a EU de los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetas a un arancel del 10%.

Lee también

El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25%, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Donald Trump ha explicado que su deseo de obtener Groenlandia es debido a intereses de seguridad nacional y aseguramiento de rutas marítimas. Foto: Canva / AFP
Donald Trump ha explicado que su deseo de obtener Groenlandia es debido a intereses de seguridad nacional y aseguramiento de rutas marítimas. Foto: Canva / AFP

Trump amaga con impuesto al vino y champán de Francia

Además, este martes el mandatario amenazó a Francia con un impuesto del 200% para su vino y su champán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazara a unirse a la Junta de Paz que impulsa Trump.

La respuesta de la Unión Europea (UE), que por ahora parece no haber cedido ante las presiones del estadounidense, ha llevado a los inversores, en la primera jornada tras el anuncio ya que este lunes fue festivo en EU, a ponerse en alerta ante el temor a una guerra comercial entre los socios.

Lee también

Según The Wall Street Journal, los rendimientos de los bonos alcanzaron sus niveles diarios más altos desde el pasado 3 de septiembre.

Varios expertos explican que estas subidas encarecen la financiación del país y suelen afectar al resto de la economía, ya que la deuda de EU a 10 años se suele utilizar como referencia para otros tipos de interés.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]