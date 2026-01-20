Nueva York.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años repuntaron este martes casi siete puntos básicos, y más de nueve los bonos a 30 años, en la primera reacción de los inversores a la amenaza del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles a ocho países europeos por Groenlandia.

En un inicio de la jornada marcado por las ventas de los inversores, el interés del bono a 10 años se situó en el 4.29%, tras subir 6.8 puntos básicos, mientras que el rendimiento del título a 30 años escaló hasta el 4.93%, tras avanzar 9.5 puntos básicos.

Trump anunció el pasado sábado que, a partir del próximo 1 de febrero, las importaciones a EU de los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetas a un arancel del 10%.

El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25%, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Donald Trump ha explicado que su deseo de obtener Groenlandia es debido a intereses de seguridad nacional y aseguramiento de rutas marítimas. Foto: Canva / AFP

Trump amaga con impuesto al vino y champán de Francia

Además, este martes el mandatario amenazó a Francia con un impuesto del 200% para su vino y su champán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazara a unirse a la Junta de Paz que impulsa Trump.

La respuesta de la Unión Europea (UE), que por ahora parece no haber cedido ante las presiones del estadounidense, ha llevado a los inversores, en la primera jornada tras el anuncio ya que este lunes fue festivo en EU, a ponerse en alerta ante el temor a una guerra comercial entre los socios.

Según The Wall Street Journal, los rendimientos de los bonos alcanzaron sus niveles diarios más altos desde el pasado 3 de septiembre.

Varios expertos explican que estas subidas encarecen la financiación del país y suelen afectar al resto de la economía, ya que la deuda de EU a 10 años se suele utilizar como referencia para otros tipos de interés.

