El Costo Anual Total (CAT) promedio de los financiamientos para adquirir casa o departamento llegó a 14% durante diciembre, después de registrar 13.91% en noviembre pasado.

Así lo señala la información más reciente del Banco de México (Banxico) sobre las tasas que piden los bancos y sociedades financieras reguladas.

El CAT comprende la tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y gastos por otros servicios. Hay instituciones que cobraron un máximo de 28.18%.

La tasa hipotecaria promedio repuntó a 11.54% en diciembre, tras registrar 11.51% en noviembre.

Las hipotecas subieron a pesar de que Banxico recortó su principal tasa de interés de 11.25% a 7% de marzo de 2024 a la fecha, la cual sirve de referencia a la banca privada para determinar los intereses que cobran a los usuarios por los préstamos, de acuerdo con la Condusef.

Gráfica: Elaboración propia

“Banxico puede bajar tasas, pero el mundo y nuestra economía no están dejando que eso se sienta del todo en las hipotecas”, dijo el director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly.

Explicó que el costo de las hipotecas está más influido por condiciones globales y locales que por la intermediación bancaria.

Flores Kelly indicó que el poco crecimiento de la economía y la inflación persistente elevan el riesgo de los créditos y los precios de la vivienda, lo que lleva a tasas nominales altas para compensar.

El consenso del sector privado calcula que Banxico aplicará más recortes en su principal tasa para cerrar el año en 6.5%.