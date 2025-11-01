Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Usuarios de la banca en línea reportaron fallas para enviar y recibir transferencias a otras cuentas o de manera interbancaria a través de sus aplicaciones de banco.

De acuerdo con el sitio web Downdetector, los reportes de fallas con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) comenzaron alrededor del mediodía de este 1 de noviembre, y alcanzaron su volumen más alto a la 1 de la tarde.

"Fallando SPEI curiosamente en día 1o del mes, acaso no pueden hacer mantenimiento en horarios convenientes?????" o "No funcionan las transferencias SPEI en algunos bancos se devuelve y en otros se queda programado ya me pasó varios días seguidos entre 10pm y 1:30am.", fueron algunos de los reportes de los usuarios este sábado.

Apenas hace una semana, el viernes 24 de octubre, el servicio de SPEI, desarrollado y operado por el Banco de México (Banxico), alertó a los usuarios de retrasos en el servicio entre las las 5:45 de la tarde y las 8:00 de noche de ese día.

Los retrasos se debieron al mantenimiento que se le realizó a la plataforma.

SPEI regula la mayoría de instituciones bancarias, por lo que, todos los bancos en México operan a través de él.

