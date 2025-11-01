Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Más Información

Usuarios de la banca en línea reportaron fallas para enviar y recibir transferencias a otras cuentas o de manera interbancaria a través de sus aplicaciones de banco.

De acuerdo con el sitio web Downdetector, los reportes de con el (SPEI) comenzaron alrededor del mediodía de este 1 de noviembre, y alcanzaron su volumen más alto a la 1 de la tarde.

"Fallando SPEI curiosamente en día 1o del mes, acaso no pueden hacer mantenimiento en horarios convenientes?????" o "No funcionan las transferencias SPEI en algunos bancos se devuelve y en otros se queda programado ya me pasó varios días seguidos entre 10pm y 1:30am.", fueron algunos de los reportes de los usuarios este sábado.

Foto: Captura de pantalla.
Apenas hace una semana, el viernes 24 de octubre, el servicio de SPEI, desarrollado y operado por el Banco de México (Banxico), alertó a los usuarios de retrasos en el servicio entre las las 5:45 de la tarde y las 8:00 de noche de ese día.

Los retrasos se debieron al mantenimiento que se le realizó a la plataforma.

SPEI regula la mayoría de instituciones bancarias, por lo que, todos los bancos en México operan a través de él.

