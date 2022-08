Para este regreso a clases la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer la lista de útiles escolares con deficiencias en la calidad o riesgosos para los niños.

En la Revista del Consumidor del mes de agosto que se publicó “puso a prueba diversos útiles escolares para conocer su desempeño”, entre ellos: cuadernos, gomas para borrar, pegamentos, reglas de plástico, plastilinas, lápices de color y bolígrafos.

Como resultado encontró que las tijeras “marca Kores mostraron ser un peligro para los niños”, se trata del modelo KORES / Art. Nr: 35130 CPE 0210186564, de fabricación china.

Lee también Bienvenido agosto: ¿Cuándo es el regreso a clases?



En cuanto a cuadernos se encontró lo siguiente:

-Tamaño profesional First Class, pasta dura (9100), de 100 hojas, “no hubo coincidencia del gramaje declarado de sus hojas con el que presentó, con lo que incumple el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor al no ser veraz”.

-Tamaño Profesional U-Pak 668542 100 hojas, hecho en México, “presentó hojas con manchas y escurridas de tinta”.

En estos modelos la resistencia superficial del papel fue del #12 en lugar del #14 que pide la norma NMX-N-090-SCFI-2005: -Nine To Five JCR-DRN2F-A 100 hojas, hecho en la India:

-Back 2 School Cosido JCR-CPB2S-B 100 hojas, hecho en India

-Sazz RY 933448 100 hojas, hecho en México.

La Profeco afirmó que los cuadernos tamaño profesional, de 90 y 100 hojas, no plastificados, que se venden entre 25 y 40 pesos cuentan con igual calificación de Muy Bueno.





Si tienes una queja o denuncia contra algún proveedor ¡Comunícate con nosotros por cualquier medio que desees! La #Profeco está para informarte y protegerte. pic.twitter.com/Z7mngPQSyP — Profeco (@Profeco) August 2, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr