Recuerdan a Jaime Ruiz Sacristán en Nasdaq

La bolsa de valores Nasdaq, en Nueva York, colocó una foto obituario en Times Square de quien fuera el presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruíz Sacristán, quien falleciera el domingo pasado.



“Nasdaq expresa nuestras más sinceras condolencias a los colegas, familiares y amigos de Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que falleció el domingo por la noche”, dice el mensaje en la cuenta oficial de twitter de Nasdaq.

También lee: AMLO envía condolencias por fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán

Nasdaq expresses our deepest sympathies to the colleagues, family and friends of Jaime Ruiz Sacristan, Chairman of the Board, Bolsa Mexicana de Valores, who passed away Sunday evening. pic.twitter.com/YNVIGFshyV

— Nasdaq (@Nasdaq) April 16, 2020