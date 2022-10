Recesión a la vista en Estados Unidos, estima Base

Hay una recesión a la vista en Estados Unidos que podría darse en el siguiente año, debido a que se está deteriorando el panorama, mientras que en México no se anticipa una recuperación completa, advirtió la directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, Gabriela Siller.



Durante la presentación de perspectivas económicas dijo que estamos al límite de que la economía del país vecino del norte entre en una recesión.



Aunque será una recesión leve, existe una alta probabilidad de que suceda.



Explicó que si bien el consumo en aquél país está repuntando, una señal de alarma son los pagos pendientes por créditos porque no les alcanza con lo que ganan.

“Las personas con su mismo salario tienen que pagar tasas altas y eso afecta por igual a las empresas lo que impide una mayor inversión fija”, ponderó.



Señaló que el periodo actual no se puede considerar recesivo en EU porque no se ha visto una destrucción de empleos.

MÉXICO NO CANTA VICTORIA

Lo anterior, no beneficiará a México porque tendrá dos trimestres con caídas en el producto interno bruto (PIB), con lo cual la economía sólo avanzará 1.5% en 2023 luego de un aumento de 2.5% en 2022.



Con ello, estimó que el PIB per cápita se recuperará hasta el 2028, y no una década pérdida en materia económica sino 30 años con saldo negativo.



Siller calculó que la inversión extranjera directa este año será de 37 mil millones de dólares, pero podría ser superior a los 50 mil millones de dólares si no existiera temor e incertidumbre de los inversionistas.



Añadió que algo que preocupa en México es la inflación y evidentemente la subyacente porque va al alza y es la que determina la trayectoria en el mediano

y largo plazo.



“Hay riesgo alto porque siguen presentes las presiones, puede repuntar en enero, no podemos cantar victoria”, advirtió.



Por ello, consideró que no se espera que el estímulo fiscal a las gasolinas sea eliminado, pese a que tienen un costo-oportunidad.

