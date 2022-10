Querétaro y CDMX, con la menor inflación

Mientras la inflación nacional se estabilizó en 8.7% en septiembre, un máximo en casi 22 años, las familias del centro del país enfrentan una menor carestía.

Cifras del Inegi mostraron que Querétaro fue el estado con menor inflación, de 7.2%; seguido de la Ciudad de México, con 7.7% y el Estado de México, con 7.9%.

La razón de la menor carestía en estas entidades es que hay más demanda y competencia en el mercado, dijo Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Explicó que, por ejemplo, aunque en la Ciudad de México el maíz es caro, la tortilla es más barata que en Sinaloa, que es el principal productor nacional y donde el grano es barato.

“Lo que sucede es que en la capital hay muchas tortillerías y compiten, aunque el precio del maíz es más caro”, señaló.

Otro caso es el del azúcar; es más barata en la Ciudad de México que en Veracruz, que es el gran productor, porque en el Valle de México hay más competencia y demanda en industrias como la refresquera.

“Por eso, la Central de Abasto de Iztapalapa es referente de los precios más competitivos del país, pero es por la demanda y la gran competencia que existe, y por eso ha crecido la población en el Valle de México, porque es más barato”, indicó Anaya.

En el otro extremo se encuentran Michoacán, Campeche, Durango y Oaxaca, cuyos habitantes enfrentaron inflaciones galopantes de más de 10%.

“Las zonas donde hay menos competencia por su lejanía, donde no hay cadenas de autoservicio, así como donde no hay demanda porque hay mucha pobreza, porque la gente no tiene poder económico, ahí los precios de los bienes y servicios tienden a ser más altos”, afirmó Anaya.

Por eso no puede haber una canasta de 24 productos al mismo precio en todo el país, porque depende de la circunstancia de cada región. No es lo mismo el precio de un producto en Tijuana que la Ciudad de México, dijo.

La inflación nacional de 8.7% fue menor a lo previsto por el consenso de analistas consultados por CitiBanamex, por primera vez en nueve quincenas.

Parece que la inflación ya tocó techo y en octubre, generalmente, los incrementos son bajos, lo que es buena noticia, comentó James Salazar, subdirector de análisis económico y bursátil de CI Banco.