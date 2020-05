¿Qué recomienda Banxico para el desconfinamiento?

Ahora que se acerca el desconfinamiento de la economía para comenzar una "nueva normalidad" con la conclusión de la jornada nacional de la sana distancia, esto es lo que sugieren los miembros de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico).



Los integrantes destacaron que es importante seguir las indicaciones de las autoridades de salud y evitar que se caiga en una doble recesión.



Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, dijo que “es importante que se den pasos firmes hacia la nueva normalidad”.

Lea también: Banxico prevé una destrucción de hasta 1.4 millones de empleos en 2020



Irene Espinosa:

“Se debe mantener el control de las medidas del sector salud, mientras se mantenga la etapa crítica de contagios y decesos. Lo más importante es seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. En la medida en que se abra la actividad económica y se transite a una nueva normalidad, se enfrentarán dos retos: la coordinación sectorial y geográfica es complejo, es importante hacerlo con el sector privado. Y el otro, es el seguimiento de las indicaciones de las medidas graduales de desconfinamiento para lograr los objetivos”.



Javier Guzmán:



“En cada una de las actividades, debemos confiar en la voz de los expertos y que sean ellos los que sean los que dicten las medidas. Lo que tenemos que hacer es apegarnos a los lineamientos que dicte la secretaría de Salud. Confiar en la gente que está especializada en esos temas”.



Gerardo Esquivel:



“Estoy de acuerdo que es una decisión fundamental de las autoridades de salud”.



Jonathan Heath:



“Tenemos que tener mucho cuidado en evitar un escenario que no tenemos contemplado, que es el de una recuperación en forma de “W”; debemos tener mucho cuidado en esta etapa de recuperación y desconfinamiento para que no sea prematuro, que no vayamos a caer en la segunda fase de una doble recesión. Estoy de acuerdo que hay que escuchar a los expertos y ojalá estén tomando en cuenta esta posibilidad para evitarlo a toda costa porque sería el peor escenario”.

cev/nv