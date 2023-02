¿Qué es la estanflación? El Banco Mundial te lo explica

Ahora que están subiendo muchos los precios al consumidor, últimamente está sonando mucho la palabra “estanflación”, y aunque tenemos una idea de lo que es no sabemos exactamente a qué se refiere, si es mala, buena o qué efectos tiene sobre nuestra economía.



Por eso, el Banco Mundial (BM) se dio a la tarea de explicar su significado.



De entrada, señala que la palabra “estanflación” es la combinación de “estancamiento” e “inflación”.



Indica que el estancamiento se refiere a un crecimiento económico reducido, es decir un aumento del desempleo y una disminución del poder de compra de los hogares.

Mientras que la inflación, es la subida generalizada de los precios, pero un poco de inflación es normal, según el BM.



Pero una inflación elevada puede causar estragos en las economías, advierte el organismo que tiene como presidente al estadounidese, David Malpass.



Así, cuando una inflación elevada se combina con un crecimiento lento o incluso una contracción económica, el costo de vida aumenta más rápido que la capacidad de compra de las personas, pondera el Banco Mundial.



Dentro de ese contexto, el BM advierte que, si no se controla, puede generar más pobreza y desigualdad.



Enfatiza que se trata de un fenómeno mundial que no se veía desde la década de 1970.

¿Qué hacer?

Hace referencia que para superar la “estanflación” de aquellos años, fue necesario tomar decisiones de gran impacto como por ejemplo, aumentos rápidos de las tasas de interés, lo que contribuyó a generar una recesión mundial y desencadenó una crisis de deuda en varias economías en desarrollo.



Recuerda que al igual que en ese entonces, lo que se necesita para reducir el riesgo de una “estanflación”, es que los responsables de crear políticas económicas, implementen medidas focalizadas, coordinadas y de impacto.



No obstante, hace notar que a diferencia de los años 70 existe un sentimiento esperanzador, debido a que actualmente las economías son más flexibles, los bancos centrales tienen más conocimientos y cuentan con más herramientas adecuadas para combatir la estanflación.

