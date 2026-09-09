El gobierno proyectó que el gasto neto total del sector público presupuestario sea de 10.5 billones de pesos para 2027, indica el Paquete Económico del próximo año que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó este martes al Congreso de la Unión.

Se trata de un alza de 0.7% frente a 2026 en términos reales, es decir, al restar la inflación. Dentro de este aumento destacan las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), principalmente por los proyectos de trenes.

La Secretaría de Marina (Semar) encabeza la lista con un presupuesto de 81 mil 223 millones de pesos, un alza real de 19.4% contra 2026.

Luego está la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con alza de 5.4% real y 185 mil 706 millones de pesos para 2027.

Se propone que la SICT tenga un incremento de 5.4% y un presupuesto de 167 mil 75 millones de pesos, de los cuales 150 mil 876 millones de pesos serían destinados para la construcción y puesta en marcha de los diversos proyectos ferroviarios de pasajeros.

El Instituto Nacional Electoral (INE) también destaca con un alza de 90% en su presupuesto para 2027, año de elecciones intermedias.

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Entre las instituciones más castigadas aparecen la Secretaría de Energía, Pemex y la CFE.

En 2027, el gobierno federal proyecta destinar un billón 25 mil millones de pesos en sus programas sociales prioritarios, como Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Mujeres Bienestar Personas con Discapacidad.

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