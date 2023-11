El negocio de las fórmulas lácteas, valorado en más de 2 mil millones de dólares al año en el país, está en el centro del debate por una iniciativa para evitar su promoción en instituciones de salud pública.

La propuesta, cuyo objetivo es fomentar la leche materna, genera visiones encontradas, pues en México no todas las empresas tienen horarios flexibles o cuentan con salas de lactancia y, según expertos, podría afectar la libre decisión de las mujeres a usar la fórmula láctea por motivos de salud o laborales.

La iniciativa está pendiente de aprobación, pero de acuerdo con la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), quien presentó una propuesta para permitir el transporte de leche materna en aviones, ninguna regulación debe restringir el derecho de toda madre a decidir qué alimentación quiere dar a su hijo.

“Muchas veces no pueden dar lactancia materna por cuestiones fisiológicas o laborales. El ambiente laboral no es lactario. La Cámara de Diputados no es lactaria, tengo que ir al baño y eso lo viven millones de mexicanas”.

Aguilar consideró que no se debe satanizar la alimentación con fórmula láctea, pues obedece a razones físicas, médicas, o porque las licencias de maternidad no son tan largas.

“México está atrasado en iniciativas para obligar a centros de trabajo a tener un lactario. En el gobierno donde estamos pregonando la inclusión o la equidad, tampoco hay”, indicó.

¿En qué consiste la iniciativa?

La iniciativa se presentó a inicios de agosto en la Cámara de Diputados por legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, y plantea reformar el artículo 66 Bis de la Ley General de Salud para prohibir a las personas físicas y empresas que se dedican al proceso o importación de fórmula láctea promover estos sucedáneos de leche materna en instituciones de salud pública.

También impide la entrega gratuita de fórmula láctea a médicos, técnicos de la salud, madres, familiares o cualquier persona, entre otras consideraciones, afectando las opciones de madres trabajadoras para alimentar a sus hijos.

En publicidad, no permite la promoción ni inducir que la fórmula láctea es equivalente o superior a la leche materna.

Fórmulas lácteas encienden debate del trabajo femenino

Cambio en centros de trabajo

Gabriela Medina, directora de Fundación Manpower y Responsabilidad Corporativa, dijo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene una propuesta que busca que los empleadores promuevan la lactancia materna.

“Están concientizando porque no se requiere una alta inversión. Muchas empresas dicen que no tienen presupuesto para invertir en esto, pero al pertenecer a esta red, comparten mejores prácticas con otras organizaciones”, explicó.

Cuando una empresa tiene sala de lactancia baja el ausentismo y, tras la licencia de maternidad, más mujeres vuelven a trabajar.

En la red del CCE para la primera infancia participan 60 empresas y 80% ya tienen sala de lactancia.

Para Ivonne Vargas, asesora de desarrollo de carrera y especialista en capital humano, por ley las trabajadoras tienen derecho a dos descansos de 30 minutos, independientes de su horario de comida, para extraer leche materna.

“Las empresas deben verlo como una manera de conciliar la maternidad y el trabajo”, destacó la asesora.

“Al atender esta situación generan mayor compromiso, menor rotación, mejor calidad de vida y no pierden talento capacitado”, dijo.

Negocio en expansión

El mercado de fórmulas lácteas está dominado por cinco empresas: Nestlé (Nan y Nido); Reckitt Benckiser (Enfamil); Abbott (Similac), y Royal FrieslandCampina (Friso).

La venta de fórmulas lácteas alcanzó 2 mil 121 millones de dólares en México en 2022 y crece 8% cada año, según cifras de Euromonitor.

Sobre la iniciativa, Nestlé comentó por escrito que están convencidos de impulsar mecanismos institucionales que garanticen que las madres puedan amamantar a sus bebés, particularmente la instalación de salas de lactancia en espacios públicos y laborales.

“No hacemos recomendaciones a las madres y cuidadores. Nuestras actividades y comercialización se llevan a cabo en línea con las recomendaciones de alimentación infantil de la Organización Mundial de la Salud y respaldan la lactancia materna”, expuso.

“Cuando en consulta con profesionales de la salud, los padres, cuidadores y pediatras determinan que la lactancia materna exclusiva no es posible, y en situaciones en las que la leche materna no está disponible, Nestlé cree que es vital que, bajo recomendación del profesional de la salud, se usen sustitutos adecuados de leche materna”.

