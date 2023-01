Profeco alerta por duraznos en almíbar no recomendables para niños

No todos los duraznos en almíbar pueden ser consumidos por los niños, ya que contienen edulcorantes que no son recomendables para los menores, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Luego de realizar un Estudio de Calidad a 46 productos de frutas —31 en almíbar, 10 deshidratadas y cinco frescas—, la Profeco dio a conocer en la Revista del Consumidor de enero de 2023 tres presentaciones que no deben darse a los niños.

Los duraznos en almíbar cuyo consumo en menores no se recomienda, porque contienen edulcorantes, son:

—Del Monte Quality, trozos de durazno en agua endulzada artificialmente sin azúcar añadida, en presentación de cuatro envases de 106 gramos cada uno, producto hecho en Estados Unidos.

—Great Value, rebanadas de piña en conserva de 800 gramos, que contiene Stevia.

—Dole Sunshine For All, sin azúcar añadida, que a pesar de contener edulcorantes no presenta la leyenda de advertencia.



En el Estudio de Calidad, la Profeco reveló que dos presentaciones de fruta en almíbar contienen menos cantidad del producto que indica en la etiqueta:

—Del Monte, piña rebanada en almíbar, contiene 3.4% menos de lo que dice la etiqueta.

—La Costeña, mango en almíbar, con 19.9% menos de masa drenada, es decir, menos de mango del que debe contener como lo dice la etiqueta.

Además, la Profeco encontró que hay tres presentaciones de frutas deshidratadas que contienen más azúcar de la que indica la etiqueta:

—Miniso, mango deshidratado de 85 gramos, 2.5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 gramos.

—Natura Sins, crispy chips de mango con 12.6 gramos de azúcares por cada 100 gramos.

—Natura Sins, crispy chips de piña, con 25 gramos de azúcares por cada 100 gramos.

