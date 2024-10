El anuncio gubernamental de que bajarán los precios de la tortilla en 10% en este sexenio no es un plan que aún conozcan los productores de este alimento, quienes afirman que no saben cómo se podrá hacer si lo primero que se requiere es estabilizar los niveles actuales.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, explicó que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, “no ha hablado con el sector, no tengo idea de cómo lo va a hacer (para bajar los precios de la tortilla)…nos desconcierta porque no sabemos qué va a hacer, qué tiene solucionado, no sabemos el por qué ni sentir de esa decisión”.

Al referirse a Berdegué añadió: “¿Cómo quiere arreglar un problema si no quiere hablar con el sector?”.

Lo primero que estamos esperando es que “primero, que el precio de la tortilla se estabilice, es muy difícil; y, dos, que baje 10%.

Explicó que en la Ciudad de México y en el Estado de México el precio promedio está en alrededor de 22 a 23 pesos por kilo; “pero en el resto del país está entre 24 pesos y hasta 32 pesos, si sacas el promedio general de toda la república el promedio con toda ciudad de México 24 pesos a 24.50 pesos. Si quitas a la CDMX y al Estado de México…el precio promedio estaría entre 26 a 28 pesos el kilo”.

López García dijo que la principal preocupación del sector es la inseguridad que enfrenta el sector, las extorsiones y el cobro de derecho de piso, que si no se arregla “lo que vamos a bajar son las cortinas por tanta inseguridad”.

Coparmex rechaza baja de precios por decreto

Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, dijo que “los precios no se pueden manejar por decreto”.

El líder del sindicato patronal afirmó: “…Es necesario que haya esa oferta y demanda en el mercado, pero si puede haber incentivos para lograrlo, en ese sentido, por ejemplo, si se aumenta la producción, si se dan los incentivos para que se produzca más eso automáticamente puede generar que baje, pero no por decreto”.

Expuso que a través de incentivos a la producción se puede lograr que se bajen los precios, pero no puede hacerse solamente por decisión del gobierno federal.

