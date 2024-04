El fabricante de harina y tortillas, Gruma, reportó ganancias por 111 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, marcando un aumento de 46% respecto al mismo periodo en 2023.

De acuerdo con el reporte financiero de la firma mexicana correspondiente al periodo enero a marzo del año en curso, registró un flujo operativo de 264.4 millones de dólares, 26% superior al reportado en el mismo trimestre del 2023.

La compañía atribuyó este sólido desempeño a sus operaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde sus ventas ascendieron a más de 902 millones de dólares, equivalente a un incremento anual de 2%.

Así, Gruma destacó que su línea de productos saludables "Better for you" bajo la marca global Mission ha sido un impulsor clave de las ventas en este mercado.

Lee también Ganancias y ventas de Gruma crecen en 2023

Gruma también mencionó que el aumento en las ganancias se debe a la creciente popularidad de la tortilla y sus variados usos entre consumidores hispanos y anglosajones, así como a la continua recuperación de su negocio de harina de maíz gracias a la adquisición de nuevos clientes.

"Gruma ha comenzado el año con una base sólida en los mercados que atendemos, manteniendo la rentabilidad y beneficiándose de la sólida demanda de nuestros productos por parte de los consumidores", afirmó la empresa mexicana.

Lee también: Este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz: AMLO

A nivel global, las ventas de Gruma experimentaron un aumento del 4% en comparación con el primer trimestre de 2023, alcanzando un total de mil 647 millones de dólares.

La firma detalló que en el primer trimestre de 2024 las ventas de las operaciones fuera de México representaron el 71% de las cifras consolidadas.

La empresa precisó que durante el primer trimestre de 2024, realizó inversiones por 53 millones de dólares, los cuales destinó principalmente a sus subsidiarias en Estados Unidos y México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/mgm