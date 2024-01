Al asegurar que la canasta básica de 24 productos está por debajo de los 800 pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este año no va a haber incremento en el precio de la harina de maíz.

“El jueves, personalmente, el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento del precio de la harina de maíz.

“Eso es una buena noticia. Y agradecerles a Francisco González, de Maseca, por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando, porque debemos de mantener baja la inflación”, dijo López Obrador.

“Estamos logrando acabar con el mito de tres décadas, según el cual si se aumentaba el salario, aumentaba la inflación, luego entonces no había que aumentar el salario”, dijo.

